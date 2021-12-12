Omicron varyantının ana semptomu saptandı!













Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Omicron varyantı, Türkiye'de görülmeye başlandı. Omicron varyantının Türkiye'de de ortaya çıkması sonrası herkesi yeni varyantın belirtilerini araştırmaya başladı.Uzmanlar, yeni varyantın ortaya çıkması sonrasında virüsün diğerlerine göre daha hızlı yayıldığını fakat hafif bir hastalık seyri gösterdiğini açıklamışlardı. ABD'li bilim insanları ise Omicron varyantının çıkmasında hemen sonra başlattıkları bir çalışmada detaylı olarak semptomlarını araştırdı.Araştırma sonuçları doğrultusunda hazırlanan raporlarda ise Omicron varyantına yakalanan kişilerde yaygın olarak boğaz kaşıntısı ile birlikte ona eşlik eden öksürük şikayeti olduğunu ifade ettiler. Varyanta yakalanan kişilerde hastaneye yatış oranı gözlemlenmediğinin belirtildiği raporda virüs görülen kişilerin yaklaşık yüzde 89'unda kuru öksürük şikayeti yaşadığı aktarıldı.* Yüzde 79'luk oranla öksürük* Yüzde 65'lik oranla yorgunluk* Yüzde 59'luk oranla boğazda tıkanıklık veya burun akıntısı* Yüzde 16'lık oranla nefes darlığı* Yüzde 11'lik oranla ishal* Yüzde 8'lik oranla tat veya koku kaybı