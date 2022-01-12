EĞİTİM
12 Ocak 2022 - 17:37

Omicron yüz yüze eğitimi etkiler mi? Bakan Özer'de açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, omicron varyantı sebebiyle günlük vakaların 75 binlere çıkmasıyla birlikte yüz yüze eğitim etkilenir mi ? okullar kapatılacak mı ? konularına açıklık getirdi.

EĞİTİM
12 Ocak 2022 - 17:37
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Omicron yüz yüze eğitimi etkiler mi? Bakan Özer'de açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün İstanbul'da katıldığı bir okul açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, omicron varyantı sebebiyle günlük vakaların 75 binlere çıkmasıyla birlikte yüz yüze eğitim etkilenir mi ? okullar kapatılacak mı ? konularına açıklık getirdi.



Bakan Özer :"Yüz yüze eğitim devam ediyor"
Yüz yüze eğitime devam edildiğinin altını çizen Bakan Özer, yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle şu an için hiç okulun kapalı olmadığını, omicron varyantı sebebiyle koronavirüs vakalarının hızla yayıldığını ancak, öğretmenlerin aşılanma oranlarının yüksek olduğunu aktardı. Özer,"Almanya, İngiltere, Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerdeki öğretmenlerin aşılanma oranından daha yüksek aşılanma oranına sahibiz" şeklinde konuştu.

31 Ocak'ta 15 bin öğretmen ataması yapılacak
31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız. 15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz" dedi.
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