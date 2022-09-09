Omsan Logistics’ten Avrupa’ya yeni ‘yeşil hat’













OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics'in, karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu gibi farklı taşıma modları kullanılan intermodal taşımacılık yapan Avrupa'nın köklü lojistik firmalarından METRANS ile ortaklaşa kurduğu ithalat - ihracat hattında ilk tren yola çıktı. Türkiye'nin demiryolu ihracatını artırmayı amaçlayan proje kapsamında konteynerlar trenle Slovakya'nın Dunajska Streda şehrindeki METRANS Terminali'nden İstanbul Halkalı Tren İstasyonu'na doğru hareket etti.Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin demiryolu üzerinden ihracat gelirini artırma hedefine hizmet eden projeden Omsan Logistics ve METRANS ile ticari akışları olan tüm kurumlar faydalanabilecek. Halkalı ile Dunajska Streda arasındaki seferler Eylül ayından itibaren düzenli şekilde ve karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Proje sayesinde Dunajska Streda'da bulunan 280 bin metrekarelik dev terminal ile Slovakya üzerinden Çekya, Macaristan, Avusturya, Polonya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere intermodal hizmet sunulacak.İlk trenin seferine başlaması nedeniyle Streda Terminali'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Slovakya Büyükelçisi Yunus Demirer, Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık ve METRANS Group CEO'su Peter Kiss katıldı.Törende konuşan Türkiye'nin Slovakya Büyükelçisi Yunus Demirer, her iki ülkenin de coğrafi konumları açısından birbirleriyle benzerlik gösterdiğini söyledi. Demirer, Türkiye'nin Orta Avrupa ülkesi Slovakya için Orta Asya ve Asya ile Orta Doğu'ya bir kapı olabileceğini, Slovakya'nın da Türkiye'nin Orta, Doğu ve Kuzey Avrupa'ya açılmasına aracılık edebileceğini kaydetti. Demirer yakın gelecekte benzer yeni projelerin hayata geçirilmesini dört gözle beklediğini söylerken her iki şirkete de başarılar diledi.Cömert Varlık törende yaptığı konuşmada, OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem'in vizyonu doğrultusunda Avrupa'nın köklü lojistik fimalarından METRANS ile yapılan iş birliğinden ötürü onur duyduklarını belirtti. Ekonomilerin büyük bir dönüşüm geçirdiği Bu süreçte yapılan ortaklıkla ülkelerine çok şey katacaklarının ifade eden Varlık, “Bu operasyon hem ülke ekonomilerine aynı anda bölge ülkelerine katkı sağlayacak" dedi.Peter Kiss da şirket ile çıktıkları yolda böyle örnek bir projeye başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını izah etti. Proje ile amaçlarının iki şirketin güç birliği ile müşterilerine en güzel ve kapsamlı hizmeti sunmasını sağlamak olduğunun ifade eden Kiss, gelecek dönemde başka projeler de hayata geçireceklerini kaydetti.Yapılan açıklamaya göre, son zamanda ‘yeşil taşımacılık' olarak nitelendirilen demiryolu taşımacılığı alanında fark oluşturan şirket, demiryolu taşımacılığının hizmet portföyündeki ağırlığını gün geçtikçe artırıyor.Yeşil Taşımacılık kavramının odağı olan demiryolunu stratejik büyüme alanı olarak gören şirket, 15 adet lokomotif ve 500'den fazla vagondan oluşan filosuyla bu alanda hizmet veriyor.Şirket, İstanbul - Slovakya arasında açılan hat sayesinde gelecek sezonun sonuna kadar, 450 bini aşkın ağacın telafi edebileceği miktarda karbon salımını önlemeyi hedefliyor.‘Dijital Karbon Ayak İzi Hesaplama' uygulaması aracılığıyla yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Omsan Logistics'in gerçekleştirdiği operasyonlarda demiryolu hattı kullanımı ile 2 milyon 220 bin 154 ağacın dengeleyebileceği karbon salımına eşdeğer tasarruf sağladı. Bu noktada özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile lojistik firmalarının gerçekleştirdiği emisyon azaltımına katkı sağlayan projeler büyük önem kazandı.