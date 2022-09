Ömür boyu hapse mahkum edilen adamın mahkumiyeti 22 yıl sonra bozuldu

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Baltimore kentinde 1999 yılında 18 yaşındaki kız arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürdüğü sebebi ile 2000 yılında cinayet, adam kaçırma, soygun ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed hakkındaki hüküm mahkeme tarafından bozuldu. Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Syed, her an masum olduğunu ve kız arkadaşı Lee öldürmediğini ileri sürmüş ve son 20 yılda yaptığı tüm temyiz başvuruları reddedilmişti.Savcılar geçen hafta 1 yıl süren yeniden soruşturma aşamasında iki fikir edinilen şüphelinin daha olduğunu ortaya çıkarmış ve mahkemeden Syed hakkındaki hükmü bozmasını talep etmişti. Baltimore Bölge Hakimi Melissa Phinn, savcıların talebini dikkate alarak, Syed hakkındaki hükmün bozulmasına, ev hapsine alınmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.Savcılar mahkemeye, an itibariyle 42 yaşında olan Syed'in masum olduğunu iddia etmediklerini, ama artık "mahkumiyetin bütünlüğüne" güvenmediklerini ve Syed'in en azından yeniden yargılanması gerektiğini dile getirdiler. İsimlerini vermedikleri iki tahmin edilen şüpheli hakkında yeni bilgiler bulduklarını söyleyen savcılar, söz konusu şüphelilerin kimliklerinin polis tarafından bilindiğini ve ama kanunun gerektirdiği şekilde mahkemeye açıklanmadığını aktardı. Savcılar, kilit bir tanığın ve cinayeti araştıran dedektifin güvenilmez olduğuna karar verirken, Syed'in mobil cihaz verilerine dair şüphe uyandıran yeni bilgiler bulduklarını aktardılar.Mağdurun erkek kardeşi Young Lee ise mahkemenin vermiş olduğu karardan ötürü şoke olduğunu ve ailesinin verilen karar ile ihanete uğramış hissettiklerini söyledi. Lee, "Bunu tekrar tekrar yaşamak gerçekten zor" ifadelerini kullanarak, "Yaşayan bir kabus" dedi.Chicago kamu radyo istasyonu WBEZ tarafından üretilen "Seri" adlı podcast ile 2014 yılında söz konusu dava tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmişti. Podcastin bölümleri dinleyiciler tarafından 340 milyondan fazla kez indirilmişti.