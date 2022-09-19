Omuz omuza çarpışan asırlık üç arkadaş yıllar sonra buluştu













Karasu'da yaşayan ve 100 yaşında olan üç askerlik arkadaşı, yaklaşık 70 yıl sonra yeniden bir görüşme gerçekleştirdi. Hürriyet ve İhsaniye mahallelerinin muhtarlarının öncülüğünde gerçekleşen buluşmada, üç askerlik arkadaşı hasret giderdi. Asırlık arkadaşların, “Ölmeden önce görüştük ya bu bize yeter” sözleri duygu dolu anların yaşanmasına kapı araladı. Buluşmaya öncülük eden İhsaniye Mahallesi Muhtarı Oğuz Özden, diğer mahalle muhtarlarını arayarak birlikteliğe öncülük ettiklerini söyledi.Asker arkadaşlarıyla bir araya toplanan Cevat Manav, “1950'de İzmit'in Kandıra ilçesinde askere alındık. 10 ayın ardından bizi Ankara'ya gönderdiler. 1952 yılında birlikte teskere aldık. Köylerimiz ayrıydı, görüşemedik. Birbirimizi çok severdik, telefonla görüşürdük ara sıra. Buluşmaktan çok mutlu olduk” dedi.Askerlik arkadaşlarını görmekten dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Hakkı Adic, “Her gün asker arkadaşlarımı sayıyordum. Acaba sağ mı, öldüler mi diye merak ediyordum. Hepsi öldü, iki tane kalmıştı. Görünce çok mutlu oldum” derken Mevlüt Elkoca bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımız birer birer öldü. Terhis olan gitti, bir daha görüşemedik. Çok özlemişim onları. İlk başta hatırlayamadım, sonradan tanıdım” şeklinde konuştu.