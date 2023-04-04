On binlerce kişiye 60.000 TL para iadesi yapılacak! Başvurular patladı: Almak için bunu yapmak şart







TOGG ÖN ÖDEME İADESİ NE ZAMAN?







TOGG'un 60 bin TL ön ödeme iadesi için resmi bir tarih açıklaması yapıldı. Buna göre, iadelerin çekilişten sonra 30 Nisan 2023 tarihine kadar gerçekleştirileceği duyurulmuştur. Bu tarih itibariyle ön ödeme yapan kişilerin iadeleri belirtilen süre içerisinde yapılacak. İşte 60 bin TL iade hakkında ayrıntılar...TOGG'un ilk modellerinden olan Togg T10X için ön siparişler alındı ve 29 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilen dijital çekiliş sonucunda, 2023 yılında teslim edilecek araç için ön sipariş hakkı kazanan 20.000 şanslı kullanıcı belirlendi. Çekilişin ardından, asıl ve yedek listelerde yer almayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler (60.000 Lira), Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek. İade süreci 12 Nisan 2023'te başlayacak ve tamamlanması planlanan tarih 11 Mayıs 2023 olarak açıklandı.TOGG'un resmi açıklamasına göre, T10X için çekilişe katılmak için 60.000 Lira ön ödeme yapan ancak ismi çıkmayan kullanıcılara iade işlemi 11-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. İade işlemi otomatik olarak Trumore cüzdanları üzerinden yapılacak ve kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacaktır. Kullanıcılar iade işleminin tamamlanmasının ardından Trumore cüzdanlarındaki bakiyeyi kontrol ederek para iadesinin yapıldığını görebileceklerdir. Kullanıcılar iade sürecini takip etmek için düzenli olarak Trumore cüzdanlarını kontrol etmelidirler. Ön ödeme iade detayları, togg tarafından aktarıldı. T10X için yapılan ön ödemelerin iadesinin otomatik olarak gerçekleştirileceği açıklaması, TOGG kullanıcıları arasında memnuniyet yarattı. Kullanıcılar, Trumore cüzdanlarındaki bakiyelerini düzenli olarak kontrol ederek, iade işleminin tamamlandığını takip edebilecekler. Bu durum, kullanıcıların güvenliği ve memnuniyeti açısından oldukça önemlidir.TOGG T10X çekilişi sonrasında ismi çıkmayan kullanıcılar, 60.000 TL ön ödeme ücretinin iadesini bekliyor. İade işlemi hakkında bilmeniz gerekenler şöyle: İade Tarihi: Kura çekilişinden sonra, 14 gün içinde otomatik olarak kullanıcıların hesaplarına iade yapılacak. İade Süreci: İade işlemleri Trumore cüzdanları üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek ve kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak. İade Takibi: İade sürecini takip etmek için Trumore cüzdanınızı düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. İade işlemi tamamlandığında, cüzdanınızdaki bakiye güncellenecek ve paranın hesabınıza yatırıldığını görebilirsiniz. İade Süresi: İade işlemleri en geç 14 gün içinde tamamlanması hedefleniyor, ancak bazı durumlarda işlem süresi uzayabilir. İade sürecinin tamamlanması için belirtilen süreyi beklemeniz gerekiyor. İade İçin Ek Bilgi: Eğer iade sürecinde herhangi bir sorun yaşarsanız veya iadeniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, TOGG veya Trumore ile iletişime geçerek yardım talep edebilirsiniz. Ön ödeme ücreti iadesi için belirtilen süreyi bekleyerek, paranızın hesabınıza otomatik olarak iade edilmesini takip edebilirsiniz. Resmi açıklamaları ve süreci takip etmek önemlidir.