KAMU PERSONELİ
01 Nisan 2023 - 19:00

Ön lisans, lisans mezunlarına müjde! TÜBİTAK KPSS şartsız 367 personel alacak: Şartlara mutlaka bakın!

TÜBİTAK, yeni personel alım ilanını duyurdu. TÜBİTAK'ın 4 farklı biriminde araştırmacı, teknik ve destek personeli, ve Ar-Ge teknisyeni pozisyonlarına yönelik alımlar yapılacak. İlanda yer alan kontenjanların detayları duyuruldu. Ayrıntılar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
01 Nisan 2023 - 19:00
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Ön lisans, lisans mezunlarına müjde! TÜBİTAK KPSS şartsız 367 personel alacak: Şartlara mutlaka bakın!
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TÜBİTAK, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 367 kişilik kadro için personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de 27 Mart 2023 tarihinde yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK'ın farklı 4 biriminde görevlendirmek üzere araştırmacı, teknik ve destek personeli, ar-ge teknisyeni pozisyonlarında alımlar gerçekleştirilecek. Başvurular KPSS'siz personel alımı kapsamında yapılacak ve adaylardan bazı nitelikler aranacak.

KONTENJAN DETAYLARI AÇIKLANDI

personel



TÜBİTAK, BİLGEM biriminde 227 araştırmacı, 46 teknik ve destek personeli, MAM biriminde 21 araştırmacı, 1 teknik ve destek personeli, 3 ar-ge teknisyeni, RUTE biriminde 56 araştırmacı, 2 teknik ve destek personeli, 4 ar-ge teknisyeni ve ULAKABİM biriminde 7 araştırmacı kadrosunda toplamda 367 personel alımı yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmamaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları ve erkek adaylar için askerlikle ilgili durumlarının olmaması gibi genel nitelikler aranacak.

TÜBİTAK EĞİTİM ŞARTI VE BAŞVURU DETAYLARI

TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlanarak detayları belirtilmiştir. Adayların en az iki yıllık veya dört yıllık eğitim veren bölümlerden mezun olması ve İngilizce yeterliliğini belgelemesi gerekmektedir. Başvurular, yalnızca adayların belirtilen nitelikleri sağlaması durumunda TÜBİTAK Resmi Kariyer adresi üzerinden yapılabilir. Adaylar, ilanın belirlediği süre içinde başvurularını gerçekleştirebilirler.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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