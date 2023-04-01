Ön lisans, lisans mezunlarına müjde! TÜBİTAK KPSS şartsız 367 personel alacak: Şartlara mutlaka bakın!

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK EĞİTİM ŞARTI VE BAŞVURU DETAYLARI

TÜBİTAK, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 367 kişilik kadro için personel alımı ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de 27 Mart 2023 tarihinde yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK'ın farklı 4 biriminde görevlendirmek üzere araştırmacı, teknik ve destek personeli, ar-ge teknisyeni pozisyonlarında alımlar gerçekleştirilecek. Başvurular KPSS'siz personel alımı kapsamında yapılacak ve adaylardan bazı nitelikler aranacak.TÜBİTAK, BİLGEM biriminde 227 araştırmacı, 46 teknik ve destek personeli, MAM biriminde 21 araştırmacı, 1 teknik ve destek personeli, 3 ar-ge teknisyeni, RUTE biriminde 56 araştırmacı, 2 teknik ve destek personeli, 4 ar-ge teknisyeni ve ULAKABİM biriminde 7 araştırmacı kadrosunda toplamda 367 personel alımı yapacak.Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmamaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları ve erkek adaylar için askerlikle ilgili durumlarının olmaması gibi genel nitelikler aranacak.TÜBİTAK, farklı birimlerinde görevlendirmek üzere personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlanarak detayları belirtilmiştir. Adayların en az iki yıllık veya dört yıllık eğitim veren bölümlerden mezun olması ve İngilizce yeterliliğini belgelemesi gerekmektedir. Başvurular, yalnızca adayların belirtilen nitelikleri sağlaması durumunda TÜBİTAK Resmi Kariyer adresi üzerinden yapılabilir. Adaylar, ilanın belirlediği süre içinde başvurularını gerçekleştirebilirler.