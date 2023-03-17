Onbir ayın sultanına günler kala belli oldu! Ramazan pidesi o illerde bu fiyata satılacak: Fiyatı şimdiden el yakıyor!







RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLACAK?







Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Ramazan pidesinin fiyatını merak etmeye başladı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı ise pide fiyatlarına ilişkin vatandaşların merakını giderecek açıklamalarda bulundu. Ramazan pidesi 2023 yılında ne kadar olacak? Ekmek ile Ramazan pidesi arasındaki fiyat farkı yüzde kaç olacak. İşte Ramazan pidesinin fiyatıyla ilgili ayrıntılar...Yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlar pide fiyatlarını merak ediyor. Konuya ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ekmek ve Ramazan pidesine dair fiyatlarla ilgili tahminlerde bulundu. Balcı, pide fiyatlarında artış olabileceğini dile getirerek, fiyatların geçen seneye göre daha pahalı olabileceğine değindi. Ülkenin farklı kentlerinde de fiyat tarifelerinin farklı olabileceğini söyledi. Öte yandan ekmekle pide fiyatlarının geçen seneye oranla yüzde 55 bir fiyat farkının olabileceğini belirtti. Ayrıca Ramazan pidesinin bu sene 10 TL'den satışa sunulabileceğini de ifade etti. Ekmeğe gelecek zamla ilgili ise henüz bir bilgi yok.