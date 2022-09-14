YAŞAM
14 Eylül 2022 - 20:56

Önce amcasını sonra kendini vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir genç önce amcasını sonra kendisini vurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 20:56
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Önce amcasını sonra kendini vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Olay, Kayapınar ilçesi 600. Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.E. isimli bir genç amcasından para istedi. Amca B.E.'den para alamayan genç tartıştıktan sonra belindeki tabancayla önce amcasına bundan sonra kendi başına sıktı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık personelleri ve güvenlik güçleri yollandı. Ağır yaralanan amca ve yeğen ilk müdahalesi yapılarak Gaziyaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlandı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Editörü
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