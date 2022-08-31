YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:00

Önce Baktı Sonra Da 70 Bin Liralık Kolyeleri Bebeğin Elbisesine Saklayarak Çaldı - Gaziantep

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 15:00
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Önce Baktı Sonra Da 70 Bin Liralık Kolyeleri Bebeğin Elbisesine Saklayarak Çaldı - Gaziantep


Gaziantep'te bir kuyumcuya müşteri gibi gelen çocuklu kadın ve erkek şahıslar, önce altın kolyelere baktı, sonra da 70 bin liralık 2 kolyeyi el çabukluğuyla bebeğin elbisesine saklayarak çaldı. Altın kolye hırsızlığı kuyumcudaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay, 29 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, altın kolye almak isteyen çocuklu kadın ve erkek, Burak Babaoğlu'na ait kuyumcu dükkanına geldi. Bir süre kuyumcuda müşteri gibi davranarak altın kolyelere bakan çift, olay sırasında tezgahtar U.T.'yi oyalayarak 70 bin liralık 2 kolyeyi el çabukluğuyla bebeğin elbisesine saklayarak çaldı. Çift, bir müddet daha altın baktıktan sonra kuyumcudan ayrıldı.





Altın kolyenin eksik olduğunu fark etti, kamerayı inceleyince şok oldu


Bir süre sonra altın kolyelerden ikisinin eksik olduğunu farkına varan iş yeri sahibi Burak Babaoğlu, güvenlik kameralarını kontrol edince şok yaşadı. Eksik olan 70 bin lira değerindeki 2 altın kolyenin müşteri gibi gelen çocuklu aile tarafından el çabukluğuyla çalındığını farkına varan iş yeri sahibi, ikinci şoku ise çalınan altın kolyenin çiftin yanında bulunan bebeğin elbisesinin içine sakladığını fark edince yaşadı.



"Erkek oyalıyor, kadın şahıs da 2 kolyeyi el çabukluğuyla çalıyor"


Yaşanan hırsızlık olayına özellikle bebeğin alet edilmesi karşısında şok yaşadıklarını söyleyen ve olayı anlatan iş yeri sahibi Burak Babaoğlu, "Pazartesi günü işlerin yoğun olduğu bir saatte oldukça bakımlı çocuklu bir çift geldi. Önce müşteri gibi davranarak kolye ve kolye uçlarına baktılar. Tezgahtar arkadaşımız da destek vermek için küçük ve büyük kolye uçlarını çıkarıyor. Bu sırada erkek şahıs tezgahtar arkadaşımızı oyalarken, kadın şahıs da 2 kolyeyi el çabukluğuyla çalıyor. Bu kolyelerin her biri 30-35 gram ağırlığında ve TL olarak 70 bin lira civarında zararımız var" dedi.



"Çaldığı kolyeleri kucağındaki bebeğin kıyafetine saklıyor"


Çalınan kolyelerin kadın şahsın kucağındaki bebeğin kıyafetine gizlendiğini de aktaran Babaoğlu, "Bu pis işe bebeği de alet ediyorlar. Kadın şahıs, çaldığı kolyeleri kucağındaki bebeğin kıyafetine ve kıyafetin içerisine gizlenmiş cüzdan gibi bir şeye koyuyor. Yani resmen bebeği de kullanıyorlar. Biz hırsızların ilk olarak yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyor. Bizim canımız yandı, diğer esnaf arkadaşlarımızın canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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