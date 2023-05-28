Önce doğalgaz sonra petrol müjdesi! Valilik milyonlarca kişiye duyurdu: Oradan petrol fışkırıyor! Gabar Dağı'nda yapılan çalışmalarda, Vali Osman Bilgin tarafından duyurulan sevindirici bir haber var: Gabar Dağı bölgesindeki artezyen kuyusunda petrol çıkmıştır. Bilgin, diğer sahalarımızdan biri olan Esma Çevik sahası ve Akçay bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Akçay bölgesinde açılan 21. kuyudan yoğun bir petrol çıktığını ifade etti. İşte detaylar...
DOĞALGAZ VE PETROL HABERİ GELDİ
Şırnak Valisi Osman Bilgin, 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda gazetecilerle buluştu ve önemli bir açıklama yaptı. Bilgin, Şırnak'ın artık bir petrol şehri olduğunu vurguladı. Önümüzdeki günlerde Şehit Aybüke Yalçın sahasında 4 kuyuda daha çalışma yapılacağını belirten Bilgin, Esma Çevik sahası ve Akçay bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini söyledi. İşte diğer ayrıntılar...
Akçay bölgesinde açılan 21. kuyudan yoğun bir petrol çıktığını ifade eden Bilgin, bu durumun oldukça sevindirici olduğunu belirtti. Henüz kuyunun tam olarak tespit çalışmalarının yeni bir aşamada olduğunu ancak mevcut kuyuların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu olduğunu açıkladı. Bu da TPAO'nun çalışmalarının doğru bir yolda olduğunu ve Gabar'ın gerçekten bir petrol noktası olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Bilgin, Esma Çevik sahasının 200 milyon varil, Aybüke Yalçın sahasının ise 1 milyar varil rezervine sahip olduğunu belirtti. Şırnak'ta şu anda 8 farklı bölgede keşif çalışmalarının yapıldığını söyleyen Bilgin, bu durumun Şırnak'ın tüm dağlarında keşif çalışmalarının yapıldığı anlamına geldiğini ve Bestler Dereler ve Kato bölgesinde Gabar'da daha yüksek petrol rezervlerinin bulunabileceği tahmininde bulundu. Bilgin, kentin artık istihdam sorunu yaşamayacağını ve spor, üretim ve istihdamla anılacağını vurguladı. Şırnak'ın kabuğunu kırdığına dikkat çekti.