Önce emekli maaşı sonra asgari ücret! Asgari ücrete kallavi zam müjdesi: Cumhurbaşkanı jesti sonrası bakın asgari ücrete ne kadar zam gelecek!













Canlı yayında duyurulan bir habere göre, en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası asgari ücrete de bir zam gelebileceği açıklandı. Prof. Dr. Zeynep Ökten tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi asgari ücrete zam yapılacağına dair işaretler verdiği ifade edildi. Konunun detayları canlı yayında paylaşıldı.Emekli aylıklarının en düşük miktarının 2 bin TL artırılması kararının ardından, birçok kişi asgari ücrette de bir zam olup olmayacağını merak etmeye başladı. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücreti açıklarken Mayıs ayına da değindiğini hatırlatarak, seçim öncesinde atılan adımlara yenilerinin eklenebileceğini ve asgari ücrete zam yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmektedir. Ökten ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayına değinmesinin, seçim öncesi alınan önlemlere yenilerinin eklenebileceğine işaret ettiğini ve asgari ücrette zam yapılma olasılığının var olduğunu ifade etmektedir.