YAŞAM
08 Eylül 2022 - 16:05

Önce iç çamaşırda, sonra ekmek arasında, şimdi de aracın tamponunda uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu'da geçtiğimiz yıl iç çamaşırında, bu yılın Mayıs ayında ekmek arasında uyuşturucu gizleyen şahıs, be kez de aracını arka tampon bölgesine uyuşturucu sakladı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs, üçüncü olayında tutuklanarak cezaevine konuldu.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 16:05
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Önce iç çamaşırda, sonra ekmek arasında, şimdi de aracın tamponunda uyuşturucuyla yakalandı


Kastamonu'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kastamonu'nun Araç ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit eden S.B. ve B K. isimli şahısların yaşamış olduğu araç durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği "Valör" ile yapılan aramada, aracın arka tampon bölgesinin içerisine zulalanmış şekilde 35 gram metamfetamin ve 20 gram kubar esrar elde edildi. Jandarma ekiplerince S.B. ve B.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden S.B., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Köy ekmeğinin içerisine gizlenmiş şekilde metamfetamin çıktı



Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Mayıs ayında İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Kastamonu'nun Abana ilçesine gelen S.B.'nin yanında bulunan köy ekmeğinin içerisine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Geçen yıl da iç çamaşırından uyuşturucu çıkmıştı

S.B.'nin, 2021 yılında İstanbul'dan Kastamonu'ya yolculuk ederken yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine çorap dikilerek gizlenmiş şekilde 50 gram metamfetamin ele geçirilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakılmıştı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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