Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı







O İSMİ AÇIKLADI







ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ahmet Eşref Fakıbaba 20 Ekim tarihinde AKP'den ve milletvekilliği görevinden ayrıldığını ve İYİ Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Yıldız soy isimli kişi tarafından tehdit edildiğini de söyleyen Fakıbaba, katıldığı bir TV yayınında kendini tehdit eden ismi açıkladı.Fakıbaba, çıktığı canlı yayında kendisini tehdit eden ismin Orhan Yıldız olduğunu belirtti. Sunucu tarafından gelen "AKP'li vekille ilgisi var mı" sorusuna da "Yıldız ailesiyle alakası var demiyorum. Alakası da olmayabilir. Savcılığa bildirdik." yanıtını verdi.AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Şanyaşar ailesinin arasındaki kavgayla ilgili açıklama yapan Fakıbaba, Yıldız ailesinden 10-15 kişinin kendisini bulmak amacı ile olduğu yere gelerek tehditler savurduğunu açıklamıştı. Fakıbaba konuyla ilgili açıklamasında, "Bana bir televizyon programından sonra devletin misafirhanesine gelip, 10-15 kişi hakaret etti, bağırdı, küfretti. Sadece hakaret etme değil, tehdit de var. Belki yakalamış olsa öldüreceklerdi. 10 gün önce tehdit aldım soy ismi Yıldız olan birinden. Hemen savcılığa verdim" sözlerine yer vermişti.