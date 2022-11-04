Ahmet Eşref Fakıbaba 20 Ekim tarihinde AKP'den ve milletvekilliği görevinden ayrıldığını ve İYİ Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Yıldız soy isimli kişi tarafından tehdit edildiğini de söyleyen Fakıbaba, katıldığı bir TV yayınında kendini tehdit eden ismi açıkladı.
GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 13:21
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı
AKP'den ayrılma kararı alarak İYİ Parti'ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, geçtiğimiz hafta AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve Şenyaşar ailesinin arasında ki kavgadan dolayı Yıldız soyisimli bir şahısın kendini tehdit ettiğini söylemişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Fakıbaba kendini tehdit eden ismi bugün açıkladı.
GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 13:21
EDİTÖR
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