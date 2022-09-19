YAŞAM
19 Eylül 2022 - 17:54

Önce kaza yaptı, ardından iş yerine daldı

Osmaniye'de bir banka aracı ile çarpışan otomobil iş yerine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yerinde bulunan bir kişi ölümden son anda kurtuldu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 17:54
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Önce kaza yaptı, ardından iş yerine daldı


Edinilen bilgilere göre kaza, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Yusuf T. yönetimindeki 06 ABR 347 plakasına sahip bir bankaya ait ticari araç, Sedef A. idaresindeki 80 ABN 587 plakasına sahip otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası savrulan otomobil, bir iş yerine girdi.



O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, iş yerinde bulunan Doğan Çam (48) ölümden son anda kurtuldu. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay mahaline polis ve sağlık personelleri yollandı. Ekipler, hafif yaralanan Doğan Çam'ı hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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