Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Günören Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D. ile oğlu Mahmut D. evlerinin bahçesinde sohbet ederken, husumetlileri oldukları öğrenilen 4 kişi gelerek otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan baba ve oğlu, bundan sonra araçta bulunan maskeli 3 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 13:03
Önce otomobille çarptılar, sonra sopalarla saldırdılar
Şanlıurfa'da evlerinin önünde oturan baba ile oğul, maskeli şahısların sopalı saldırısına uğradı. Önce otomobille ezilmeye çalışılan baba ve oğlu, bundan sonra sopalarla darp edildi.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 13:03
Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Günören Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa D. ile oğlu Mahmut D. evlerinin bahçesinde sohbet ederken, husumetlileri oldukları öğrenilen 4 kişi gelerek otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle bahçeye savrulan baba ve oğlu, bundan sonra araçta bulunan maskeli 3 kişi tarafından sopalarla darp edildi. Yaralanan baba-oğul hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
EDİTOR
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