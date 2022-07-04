Önce sevgilisi şimdi de arkadaşı: Seren Serengil Instagram'da hesapları karıştırınca yine kriz yaşadı!

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Seren Serengil, yine gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kazalarına bir türlü son veremeyen Serengil, bir yenisi ile adından yine söz ettirdi. Serengil, bu sefer arkadaşı Zerrin Kartal’ın hesabından yapılması gereken yorumu kendi hesabından yapınca ortalık karıştı. Hatanın farkına varınca yorumu kaldırsa da sosyal medya kullanıcıları olayı çoktan fark etmişti. İnstagram’ın popüler sayfalarından biri olan “Popbizde” olayı fark edip ifşa edince Serengil açıklama yaptı.
Yine yanlış hesap ortalığı karıştırdı!Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Seren Serengil, ameliyattan sonra dördüncü gününde Söylemezsem Olmaz programı için kameralar karşısına geçti. Serengil, bugün köpekleri ile çekilmiş bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.
"Bu sabah kahvaltı hazırlamak istemedim.. Tembelliğim üstümde kolumu kıpırdatacak halim yok.. Evdeki halim ilkokuldan beri kurtulamadığım 6 numara beni dört göz yapan gözlüklerim.. Dağınık olmayı seviyorum pazar günleri.. Dağılmayı da seviyorum.. Noynoy ve Tokyo klasik kahvaltıma hep ortaklar ne zaman çok acıksam iştahla ilk lokmayı kendi ağzıma attığımı hiç hatırlamıyorum.. Müzik açık italyancalar klasik.. Huzurluyum.. Daha iyi hissediyorum." Bu açılama ile fotoğraf paylaşan Serengil, yanlış hesaptan fotoğrafın altına Yorum yapınca ortalık karıştı.