MAGAZİN
04 Temmuz 2022 - 00:16

Önce sevgilisi şimdi de arkadaşı: Seren Serengil Instagram'da hesapları karıştırınca yine kriz yaşadı!

Magazinde sık sık adından söz ettiren Seren Serengil yine gündeme bomba gibi düştü. İnstagram yorumlarında yine hesapları karıştıran Serengil, ortalığı da karıştırdı. İşte detaylar...

MAGAZİN
04 Temmuz 2022 - 00:16
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Önce sevgilisi şimdi de arkadaşı: Seren Serengil Instagram'da hesapları karıştırınca yine kriz yaşadı!


Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Seren Serengil, yine gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kazalarına bir türlü son veremeyen Serengil, bir yenisi ile adından yine söz ettirdi. Serengil, bu sefer arkadaşı Zerrin Kartal’ın hesabından yapılması gereken yorumu kendi hesabından yapınca ortalık karıştı. Hatanın farkına varınca yorumu kaldırsa da sosyal medya kullanıcıları olayı çoktan fark etmişti. İnstagram’ın popüler sayfalarından biri olan “Popbizde” olayı fark edip ifşa edince Serengil açıklama yaptı.

Yine yanlış hesap ortalığı karıştırdı!

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Seren Serengil, ameliyattan sonra dördüncü gününde Söylemezsem Olmaz programı için kameralar karşısına geçti. Serengil, bugün köpekleri ile çekilmiş bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.



"Bu sabah kahvaltı hazırlamak istemedim.. Tembelliğim üstümde kolumu kıpırdatacak halim yok.. Evdeki halim ilkokuldan beri kurtulamadığım 6 numara beni dört göz yapan gözlüklerim.. Dağınık olmayı seviyorum pazar günleri.. Dağılmayı da seviyorum.. Noynoy ve Tokyo klasik kahvaltıma hep ortaklar ne zaman çok acıksam iştahla ilk lokmayı kendi ağzıma attığımı hiç hatırlamıyorum.. Müzik açık italyancalar klasik.. Huzurluyum.. Daha iyi hissediyorum." Bu açılama ile fotoğraf paylaşan Serengil, yanlış hesaptan fotoğrafın altına Yorum yapınca ortalık karıştı.

Yeni bir yorum krizi!

"Ahh o seni 4 göz yapan gözlükler seni nasıl sevimli yapıyoo sen bilmiyosun. O gözlük sende takılıysa ne kadar sinirlensen de sempatik duruyor. Ortamı çok iyi hayal edebiliyorum şu an. Keyfiniz bol olsun aşkımmmm @mustafarahmantohma"

Bu yorum Seren Serengil’in hesabından yapıldı. Sero, hatasını fark edince yorumu hemen sildi lakin sosyal medya kullanıcıları ondan önce davranıp olayı fark etti. Aradan kısa bir zaman geçince neredeyse aynı yorum Serengil’in arkadaşı Zerrin Kartal tarafından yapıldı.                     

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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