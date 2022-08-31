Onkoloji Hastalarına En Tatlı Rehabilite - Gaziantep













Onkoloji hastalarının moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla, geçtiğimiz günlerde Medical Point Gaziantep Hastanesi Onkoloji Servisi'nin Kemoterapi Ünitesinde tedavi gören hastalarla sütlü hafif tatlı olan Magnolia yapımı gerçekleştirildi. Medicalpoint Onkoloji Servisi, Tıbbi Onkoloji Uzmanları, Prof. Dr. Alper Sevinç ve Doç. Dr. Gökmen Aktaş önderliğinde, Psikolog Kübra Arıcı destekleriyle tatlının en eğlenceli halini, Kemoterapi Ünitesinde yaptığı atölye çalışmasıyla kanser hastalarının hizmetine sunarak onkoloji hastalarından tam not aldı. Kanser tedavisi gören hastaların, hekimleriyle ve hastane çalışanları ile yaptığı birbirinden lezzeti magnolialar, hastanenin pasta şeflerinden ve diyetisyenleri tarafından da onaylandı.Bu tür etkinliklerin daha çok yapılmasını istediklerini belirten onkoloji hastaları, hekimleriyle tedavi dışında sütlü tatlı yapacaklarını hayal bile etmediklerini belirterek etkinliğin kendileri için mutluluk verici olduğunu aktardılar. Onkoloji hastalarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik fotoğraf karelerinde iyi bir anı olarak öne çıktı.