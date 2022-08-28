Onkoloji hastanesi gören hastalara üçlü hizmet verildiği bilgisi üzerine insanların en çok araştırdığı konulardan biri de bu oldu. Peki onkoloji hastalarına verilen üçlü hizmet nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAĞLIK
28 Ağustos 2022 - 16:49
Onkoloji hastalarına üçlü hizmet
Medical Park Tarsus Hastanesi'nde onkolojik tedavi gören hastalar için sunulan üçlü hizmet merakla araştırılıyor. Peki üçlü hizmet nedir? Tüm detaylar haberimizde.
SAĞLIK
28 Ağustos 2022 - 16:49
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