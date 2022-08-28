SAĞLIK
28 Ağustos 2022 - 16:49

Onkoloji hastalarına üçlü hizmet

Medical Park Tarsus Hastanesi'nde onkolojik tedavi gören hastalar için sunulan üçlü hizmet merakla araştırılıyor. Peki üçlü hizmet nedir? Tüm detaylar haberimizde.

SAĞLIK
28 Ağustos 2022 - 16:49
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Onkoloji hastalarına üçlü hizmet


Onkoloji hastanesi gören hastalara üçlü hizmet verildiği bilgisi üzerine insanların en çok araştırdığı konulardan biri de bu oldu. Peki onkoloji hastalarına verilen üçlü hizmet nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Onkoloji hastalarına üçlü hizmet veriliyor

Tarsus Medical Park Hastanesi onkolojik tedavi gören hastalarına üçlü hizmet sunuyor. Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Ata'nın kanser tedavisi görmekte olan hasta ve aileleri Diyetisyen Ayşe Şahika Karagöz ile de süreç boyunca iletişim halinde oluyor ve beslenme düzenleri ile ilgili yardım alıyor. Aynı zamanda rahatsızlığı olan hastalar Psikolog Dilber Demir Baydar ile de görüşmeler sağlayarak psikolojik destek alıyor. Alper Ata, kanser hastası olan insanların tedavilerini etkileyen en önemli şeyin beslenme ve psikolojik durum olduğunu belirtiyor. Ata, tedavi gören hastalarına diyetisyen ve psikolojik destek konusunda kolaylık sağladıklarını, alanlarında başarılı insanlar ile iletişimde olunduğu sürece hastaların daha güzel sonuçlar aldığını da söylüyor.



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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