Finans
08 Şubat 2023 - 20:00

Onlarca belediye nakit, gıda, koli yardımı yapıyor: Şehrinizde var mı öğrenin!

2023 Yılı Ankara, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri Erzak, Gıda, Kırtasiye ve Nakdi Yardım Sosyal Destek Programı

Finans
08 Şubat 2023 - 20:00
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Onlarca belediye nakit, gıda, koli yardımı yapıyor: Şehrinizde var mı öğrenin!
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Ankara, İzmir ve İstanbul'daki İhtiyaç Sahibi Aileler için 2023 Sosyal Yardım Programı



Belediyelerin gıda, kırtasiye ve nakit yardımları için başvurular başladı. Belediyelerin öncülüğünde yürütülen program, ihtiyaç sahibi ailelere erzak, gıda, kırtasiye ve nakdi yardım yoluyla destek sağlamayı amaçlıyor. Destek ödemelerine ilişkin bilgi ve 2023 yılı için başvuru formunu haberin sonunda bulabilirsiniz.

 



yardım

 

Belediye Yardımları:

-Gıda ve Gıda Kolisi Yardımı

-Bankacılık Yoluyla Nakit Yardımı

-Okul Kırtasiye Yardımı

-Örgün Eğitim Öğrencileri için Burslar

-Maddi Zorluk Çeken Aileler için Kira Yardımı

-Engelli Vatandaşlar için Destek

-Yeni Doğan Aileleri için Çocuk Bezi ve Mama Yardımı

-Kış Ayları için Yakıt, Odun ve Kömür Yardımı

-Şehit ve Gazi Ailelerine Yardım

-Yaşlı Vatandaşlar için Evde Bakım Hizmetleri

-Yenidoğan Bebek Paketi Yardımı

-Afet Mağdurlarına Yardım

 

Kızılay Gıda Yardımı için;

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/181/yurt-ici-gida-yardimi

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Gıda Yardımı için;

https://www.vgm.gov.tr

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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