Onlarca belediye nakit, gıda, koli yardımı yapıyor: Şehrinizde var mı öğrenin!

Ankara, İzmir ve İstanbul'daki İhtiyaç Sahibi Aileler için 2023 Sosyal Yardım Programı













Belediye Yardımları:

Kızılay Gıda Yardımı için;

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Gıda Yardımı için;

Belediyelerin gıda, kırtasiye ve nakit yardımları için başvurular başladı. Belediyelerin öncülüğünde yürütülen program, ihtiyaç sahibi ailelere erzak, gıda, kırtasiye ve nakdi yardım yoluyla destek sağlamayı amaçlıyor. Destek ödemelerine ilişkin bilgi ve 2023 yılı için başvuru formunu haberin sonunda bulabilirsiniz.-Gıda ve Gıda Kolisi Yardımı -Bankacılık Yoluyla Nakit Yardımı -Okul Kırtasiye Yardımı -Örgün Eğitim Öğrencileri için Burslar -Maddi Zorluk Çeken Aileler için Kira Yardımı -Engelli Vatandaşlar için Destek -Yeni Doğan Aileleri için Çocuk Bezi ve Mama Yardımı -Kış Ayları için Yakıt, Odun ve Kömür Yardımı -Şehit ve Gazi Ailelerine Yardım -Yaşlı Vatandaşlar için Evde Bakım Hizmetleri -Yenidoğan Bebek Paketi Yardımı -Afet Mağdurlarına Yardım