Onlarca il için kırmızı alarm! Meteoroloji'den evden çıkarmayacak uyarı: Şakır şakır yağacak













İL İL HAVA TAHMİNLERİ

UYARILAR

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

EGE

AKDENİZ

İÇ ANADOLU

BATI KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

DOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İşi olmayan dışarıya adım atmasın... İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya ve bu iller için uyarılar peşi peşe geldi! Kış yağışlarının az olmasından dolayı ülke geneli şiddetli kuraklık yaşansa da kuraklık endişeleri sürüyo. Bundan dolayı MGM bugün pek çok şehir için eş zamanlı sağanak yağış uyarılarına yer verdi. Ülke genelindeki hava durumu haritaları şiddetli yağmur gösteriyor.MGM, sel baskınıyla karşılaşmamak için vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi. Yağışlar yurdun iç ve batı kesimlerinde devam ederken, doğu kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. Ayrıca dağlık ve engebeli alanların yakınında bulunmamaya dikkat etmeleri istendi.MGM, hava durumu tahminlerini il ve bölgeye göre duyurdu.ÇIĞA DİKKAT: Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli olunması gerekiyor.Havanın parçalı bulutlu, Edirne merkez ve Çanakkale hariç genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 15°C Parçalı çok bulutlu İSTANBUL °C, 10°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir dışında çevrenin yağmur, gök gürültülü sağanak yağışlı ve şimşekli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 15°C Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.Parçalı bulutlu hava. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. ADANA °C, 19°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 20°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı MARAŞ °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı bulutlu ile çok bulutlu arası. Yağmur ve sağanaklar geçebilir. ANKARA °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA °C, 14°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİVAS °C, 14°C Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı bulutlu hava ile bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. BOLU °C, 8°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DÜZCE °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 8°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı bulutlu hava ile bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu bölgenin yamaçlarında çığ riski bulunuyor. AMASYA °C, 15°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri dışında sağanak yağışlı ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır. ELAZIĞ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM °C, 11°C Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu KARS °C, 12°C Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu MALATYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saalerinde yağmur ve sağanak yağışlıHavanın aralıklı ve parçalı bulutlu olmasıyla birlikte Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt'in sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADIYAMAN 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR 7°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı ANTEP 8°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu URFA 11°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu