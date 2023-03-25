YAŞAM
25 Mart 2023 - 22:25

Onlarca il için kırmızı alarm! Meteoroloji'den evden çıkarmayacak uyarı: Şakır şakır yağacak

Meteoroloji, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde uyarılar yaptı. Hangi illerde yağış etkili olacak? Sorusunun cevabı merak konusu oldu. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
25 Mart 2023 - 22:25
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Onlarca il için kırmızı alarm! Meteoroloji'den evden çıkarmayacak uyarı: Şakır şakır yağacak


İşi olmayan dışarıya adım atmasın... İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya ve bu iller için uyarılar peşi peşe geldi! Kış yağışlarının az olmasından dolayı ülke geneli şiddetli kuraklık yaşansa da kuraklık endişeleri  sürüyo. Bundan dolayı MGM bugün pek çok şehir için eş zamanlı sağanak yağış uyarılarına yer verdi. Ülke genelindeki hava durumu haritaları şiddetli yağmur gösteriyor.

MGM, sel baskınıyla karşılaşmamak için vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi. Yağışlar yurdun iç ve batı kesimlerinde devam ederken, doğu kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. Ayrıca dağlık ve engebeli alanların yakınında bulunmamaya dikkat etmeleri istendi.



hava durumu

MGM, hava durumu tahminlerini il ve bölgeye göre duyurdu.

İL İL HAVA TAHMİNLERİ

UYARILAR

ÇIĞA DİKKAT: Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun yamaç ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli olunması gerekiyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Havanın parçalı bulutlu, Edirne merkez ve Çanakkale hariç genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir dışında çevrenin yağmur, gök gürültülü sağanak yağışlı ve şimşekli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.

hava durumu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu hava. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARAŞ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu ile çok bulutlu arası. Yağmur ve sağanaklar geçebilir.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu hava ile bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu hava ile bölge genelinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'in doğusunda kar örtüsünün fazla olduğu bölgenin yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri dışında sağanak yağışlı ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Kar örtüsü yüksek olan yamaçlarda çığ riski vardır.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saalerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Havanın aralıklı ve parçalı bulutlu olmasıyla birlikte Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt'in sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANTEP 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

URFA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

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