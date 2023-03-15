YAŞAM
15 Mart 2023 - 12:49

Onlarca ilde göründü! Bir kez gören gözlerine inanamıyor: Kaybolma ustası!

Toros Dağları'nda bulunduğu tahmin edilen balık baykuşu gerçekten çok nadir bir türdür ve görüldüğü zaman bile çoğu insan tarafından tanınmaz. Bu nedenle, "kaybolma ustası" olarak anılması oldukça yaygın bir tabirdir.

YAŞAM
15 Mart 2023 - 12:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Onlarca ilde göründü! Bir kez gören gözlerine inanamıyor: Kaybolma ustası!


Bu dağlarda yaşayan balık baykuşu gibi endemik türlerin görüldükten sonra uzun süre tekrar görülememesi oldukça yaygın bir durumdur. Bu durumun nedeni, bu türlerin yaşam alanlarının dar olması ve nadir görülmeleri nedeniyle izleme çalışmalarının zorluğudur. Ayrıca, bu türlerin koruma altına alınması ve yaşam alanlarının korunması için çeşitli önlemler alınması gerekmektedir.

baykuş



Bu kuş türü, adını "balık baykuşu" olarak bilinir ve diğer baykuş türlerinden farklı olarak, su yakınlarında avlanır. Yani adından da anlaşılacağı gibi, balık avlar. Gözlerinin önündeki özel tüyler sayesinde su yüzeyindeki titreşimleri algılayarak avına ulaşır.

Balık baykuşu, aynı zamanda büyük bir kuyruğa sahiptir ve genellikle uçuş sırasında bu kuyruğunu yukarı doğru kaldırarak süzülmeyi tercih eder. Bu da onu diğer kuşlardan ayıran bir özelliktir.

Ne yazık ki, balık baykuşu nüfusu Avrupa'da kritik düzeyde tehlikededir. Çevre kirliliği, habitat kaybı ve insan faaliyetleri nedeniyle popülasyonları azalmaktadır. Ancak Türkiye'deki Toros Dağları'nda hala sağlam bir nüfus bulunmaktadır.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ