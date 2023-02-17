Spor Toto Süper Lig ekiplerinden olan Kasımpaşa takımının çalıştıranı Selçuk İnan'ın son dakika yaptığı değişiklik birçok kişinin canını kurtardı. Adeta ölümden döndüren o değişim sonrasında Kasımpaşalı futbolcu Erdem Canpolat her şeyi anlattı.
SPOR
17 Şubat 2023 - 11:14
Onlarca oyuncunun hayatını kurtardı! Selçuk İnan son dakika öyle bir şey yapmış ki: Faciayı önledi!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Türkiye tek yürek olarak seferber oldu. 11 ilin etkilendiği bu doğal afet sonrasında Kasımpaşa takımının kaldığı oteli son anda değiştiren Selçuk İnan büyük bir facianın önüne geçti. Kasımpaşalı topçu her şeyi tek tek anlattı. Selçuk İnan resmen hissetti.
SPOR
17 Şubat 2023 - 11:14