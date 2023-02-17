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17 Şubat 2023 - 11:14

Onlarca oyuncunun hayatını kurtardı! Selçuk İnan son dakika öyle bir şey yapmış ki: Faciayı önledi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Türkiye tek yürek olarak seferber oldu. 11 ilin etkilendiği bu doğal afet sonrasında Kasımpaşa takımının kaldığı oteli son anda değiştiren Selçuk İnan büyük bir facianın önüne geçti. Kasımpaşalı topçu her şeyi tek tek anlattı. Selçuk İnan resmen hissetti.

SPOR
17 Şubat 2023 - 11:14
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Onlarca oyuncunun hayatını kurtardı! Selçuk İnan son dakika öyle bir şey yapmış ki: Faciayı önledi!


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden olan Kasımpaşa takımının çalıştıranı Selçuk İnan'ın son dakika yaptığı değişiklik birçok kişinin canını kurtardı. Adeta ölümden döndüren o değişim sonrasında Kasımpaşalı futbolcu Erdem Canpolat her şeyi anlattı.

O DEĞİŞİKLİK CAN KURTARDI

Süper Lig'de deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçından sonra kötü hava koşullarından ötürü bölgede kaldıklarını ve depremin orada yaşadıklarını dile getiren Selçuk İnan, takımın çelikten yapılan otelde kaldıklarını ve orada her şeyi hissettiklerini söyledi. Kulüp yönetiminin devreye girmesiyle beraber tüm oyuncuları İstanbul'a götürüldüğünü belirtti.



Kasımpaşalı oyuncular deprem

"ASIL OTELİMİZ TAMAMEN YIKILDI"

Kasımpaşa forması giyen bir oyuncu Erdem Canpolat yaptığı açıklamalarda Hatay'daki asıl otellerinin depremden ötürü yıkıldığını belirtti. Geriye dönüp baktıklarında ne kadar şanslı olduklarını söyleyen Canpolat, otel değişikliğini Selçuk İnan'ın yaptığını söyledi.

Yaşanan üzücü olay sonrasında açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, yaşanan olaydan ötürü bir oyuncunun kaburgasının kırıldığını ve zor zamanlar yaşadıklarını ifade etti. Yaşanılan olayları filmlerdekine benzeten İnan, ailesinin yanında olduğunu ve akrabalarının enkaz altında olduğunu belirtti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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