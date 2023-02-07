Deprem çantası, depreme karşı önlem almak için oldukça etkili bir çözüm. Deprem çantanızın içinde, öncelikle her zaman ilk yardım çantasınız bulunmalı. İlk yardım çantasınızda, kesici-delici aletleri, küçük bir gaz maskesi, işaretçi feneri, küçük bir el feneri, tıbbi malzemeler, küçük bir de kazan bulunmalı. Ayrıca, deprem çantanızda bir konserve açıcı, birkaç bardak, birkaç kase, birkaç havlu, birkaç battaniye, bir şişe su, ışık kaynağı, küçük bir radyo ve yedek pil bulunmalı. Bu eşyalar, deprem anında yaşamınızı kurtarmaya yardımcı olacaktır.
YAŞAM
07 Şubat 2023 - 15:33
Önlemi sonraya bırakmayın... Her evde mutlaka olması gerekiyor! İşte deprem çantasına konulması gereken malzemeler
Deprem çantası, depreme karşı önlem almak için oldukça etkili bir çözüm. Deprem çantanızın içinde, öncelikle her zaman ilk yardım çantasınız bulunmalı. İlk yardım çantasınızda, kesici-delici aletleri, küçük bir gaz maskesi, işaretçi feneri, küçük bir el feneri, tıbbi malzemeler, küçük bir de kazan bulunmalı. Ayrıca, deprem çantanızda bir konserve açıcı, birkaç bardak, birkaç kase, birkaç havlu, birkaç battaniye, bir şişe su, ışık kaynağı, küçük bir radyo ve yedek pil bulunmalı. Bu eşyalar, deprem anında yaşamınızı kurtarmaya yardımcı olacaktır.
YAŞAM
07 Şubat 2023 - 15:33