YAŞAM
07 Şubat 2023 - 15:33

Önlemi sonraya bırakmayın... Her evde mutlaka olması gerekiyor! İşte deprem çantasına konulması gereken malzemeler

Deprem çantası, depreme karşı önlem almak için oldukça etkili bir çözüm. Deprem çantanızın içinde, öncelikle her zaman ilk yardım çantasınız bulunmalı. İlk yardım çantasınızda, kesici-delici aletleri, küçük bir gaz maskesi, işaretçi feneri, küçük bir el feneri, tıbbi malzemeler, küçük bir de kazan bulunmalı. Ayrıca, deprem çantanızda bir konserve açıcı, birkaç bardak, birkaç kase, birkaç havlu, birkaç battaniye, bir şişe su, ışık kaynağı, küçük bir radyo ve yedek pil bulunmalı. Bu eşyalar, deprem anında yaşamınızı kurtarmaya yardımcı olacaktır.

YAŞAM
07 Şubat 2023 - 15:33
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Önlemi sonraya bırakmayın... Her evde mutlaka olması gerekiyor! İşte deprem çantasına konulması gereken malzemeler
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Deprem çantası, depreme karşı önlem almak için oldukça etkili bir çözüm. Deprem çantanızın içinde, öncelikle her zaman ilk yardım çantasınız bulunmalı. İlk yardım çantasınızda, kesici-delici aletleri, küçük bir gaz maskesi, işaretçi feneri, küçük bir el feneri, tıbbi malzemeler, küçük bir de kazan bulunmalı. Ayrıca, deprem çantanızda bir konserve açıcı, birkaç bardak, birkaç kase, birkaç havlu, birkaç battaniye, bir şişe su, ışık kaynağı, küçük bir radyo ve yedek pil bulunmalı. Bu eşyalar, deprem anında yaşamınızı kurtarmaya yardımcı olacaktır.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalar arasında; konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu gibi ürünler bulunmaktadır. Aile üyelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeterli miktarda su alınmalıdır. Ayrıca çorap, yağmurluk, iklime uygun elbiseler, sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macunu, islak mendil, tuvalet kâğıdı ve hijyenik ped gibi öğelerin de hazırlanması önerilmektedir. Ayrıca önemli belgelerin fotokopileri, kimlik kartları, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, evcil hayvan sağlık karnesi gibi belge ve dokümanların hazırlanması gerekmektedir. İlk yardım çantasına uyku tulumu veya battaniye, çakı, düdük, küçük makas, kâğıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek pillerin konulması önerilmektedir.



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