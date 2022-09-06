EĞİTİM
06 Eylül 2022 - 09:33

Online eğitime talep arttı

Son zamanlarda online eğitim platformlarına artan talep, öğrencilerin yönelimlerini de meydana çıkardı. Branşlar arasında başta Almanca olmak suretiyle yabancı dil eğitimini yükselişe geçerken, piyano ve keman gibi özel yetenek dersleri de ilk tercih edilen alanlar arasında bulunuyor.

EĞİTİM
06 Eylül 2022 - 09:33
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Online eğitime talep arttı


Pandeminin etki ettiği bölümlerden bitanesi olan eğitimde, online platformlara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Binlerce ziyaretçiye ulaşan eğitim platformlarında, öğrencilerin öncelikli tercihleri ise beklenenin aksine. İnternette eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulan ve öğretmen ile öğrenciyi aynı platformda buluşturan ‘Özel Ders Alanı' online platformunun verilerine göre, öğrencilerin en fazlaca tercih ettiği dersler arasında; Almanca, Fizik, Piyano, Yazılım, Matematik, İngilizce, Keman ve Fransızca bulunuyor. 45 binden fazla öğretmenin ders verdiği, on binlerce öğrencinin ise özel ders aldığı ve YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde çalışmalarına devam etmekte olan ‘Özeldersalanı' eğitim platformundan alınan bilgiler, öğrencilerin tercihlerinin hangi yöne evrildiğini öne sürdü. Türkiye'deki öğrencilerin tercihleri arasında özel yetenek dersleri de yer alırken, bununla birlikte farklı ülkelerdeki öğrencilerin ise Türkçe dil bilgisini geliştirebilmek adına dersler aldığı öğrenildi.

Öğrencilerin ihtiyaçları dönemsel olarak değişiyor
Müfredat derslerinden yabancı dillere, müzik alanlarından spora, mühendislik derslerinden sanata kadar 350 farklı kategoride online ve yüz yüze dersler verilmekte. Sınav hazırlık sürecinde öğrencilerine online olarak özel dersler de veren platformda, yapay zeka altyapıları da oldukça etkin kullanılmakta. Platformdan alınan bilgiye göre, dönemsel olarak öğrencilerin yönelimleri ve ders talebi oranlarında değişiklik yaşandığını gösteriyor. Örneğin, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında taleplerin en yoğun olduğu branşlar; Matematik, Fen Bilimleri, Okuma Yazma, İlkokul Takviye gibi dersler olurken, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise Yabancı Diller, Spor Dalları, Müzik Aletleri alanında talepler yoğunlaşmakta. Özellikle yabancı dil eğitimi konusu son 1 ayda en yoğun ilgi gösterilen branş olurken, en iyisi dil ise Almanca oldu. Yine aynı şekilde, yetişkin grupların ilk tercihleri arasında online dersler bulunurken, küçük yaş gruplarının ilk tercihleri ise yüz yüze dersler. Ayrıca, hem yetişkin ek olarak çocuklarda yaz döneminde İngilizce alanına olan talebin 3 katı oranında artış gösterdiği de belirtildi.



Pandemi sonrasında online derslere ve online akademi programlarına yapılan başvuruların 5 kat arttığını önemini vurgulayan Özel Ders Alanı Kurucu Ortağı Yasin Gökduman, süreçle ilgili şunları söyledi; “350 farklı kategoride tüm süreçlerden ve mülakattan geçen 45 binden fazla öğretmenle çalışma yaptık. Şu ana kadar 500 binden fazla ders talebi aldığımızı, öğrencilerin kriterlerine göre uyum gösteren öğretmenle eşleştirme sağlayıp, ücretsiz bir eğitim danışmanı desteğiyle en etkili şekilde dersler düzenlemekteyiz. Öğrenci için en etkili dersleri alabileceği öğretmeni keşfetmek için öğrenciye gönderdiğimiz formda vermiş olduğu cevaplara göre en ideal öğretmenleri tespit ediyoruz. Örneğin, öğrencinin ilgili alanlarında Tarih ve Tenis dersleri varsa bu alanda uzman Tarih ve tenise ilgisi olan öğretmenden ders alması öğrenci için bir artıdır. Bunun gibi yüzlerce kritere göre öğrenci için en ideal, en etkili ders alabileceği öğretmenleri belirlemiş oluyoruz. Şu anki bu süreç Özel Ders Alanı eğitim danışmanları ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki aylarda yazılımımıza entegre edileceğiz. Aynı zamanda online eğitim portalımıza bunun haricinde geliştirmeye planladığımız, tanışma ve deneme dersinde öğrencinin jest ve mimiklerine göre nasıl bir kişiliği olduğunu belirleyecek yapay zeka sayesinde öğrenci hakkında öğretmene bazı kişilik envanterleri sunmayı planlıyoruz.”

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Haber Editörü
Haber Editörü
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