TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 19:58

Only Fans sitesi ille nasıl para kazanılır? Onlyfans hesap açma işlemleri

'Only Fans hesabı açmak için hangi işlemleri gerçekleştirmeniz gerekir?' sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır. Only Fans hesap açma işlemleri nasıl gerçekleşir? Only Fans uygulamasından para kazanılır mı? İşte ayrıntılar.

TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 19:58
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Only Fans sitesi ille nasıl para kazanılır? Onlyfans hesap açma işlemleri


Only Fans hesabı için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. Bunun için ilk adımınız sitenin giriş kısmında yer alan 'Sign Up for Only Fans' butonuna basmanızdır. Daha sonra;

-Only Fans resmi web adresine giriş yapınız.



-Girişte yer alan 'Sign Up for Only Fans' butonunu seçiniz.

-İsminizi ve soyisminizi yazınız.

-Kendinize bir şifre belirleyin. Seçeceğiniz şifrenin içerisinde bir küçük harf, bir büyük harf ve bir sayı olmalıdır.

-Mail adresinizi yazınız.

-Giriş işleminiz tamamlanacaktır.

-Hesabı onaylayan mail sizin mailinize gelecektir. Lütfen onaylayınız.

-Son olarak profilinizi düzenleyebilir ve Only Fans hesabınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Üye olmak için başka alternatiflerde bulunmaktadır. Bunlar, Google ya da Twitter üzerinden üye olabilirsiniz. Bu yolu başvurmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey giriş ekranında seçeneğe tıklamanız olacaktır. Sizden istenilen bilgileri girdikten sonra üye işleminiz başarılı bir şekilde hallolacaktır.

only fans

Only Fans nasıl yüklenir?

Only Fans uygulamasını Türkiye bağlamında indirilmesi kesinlikle yasaktır. Buna dikkat etmelisiniz. Yasak olması nedeniyle uygulamalardan da indirmeniz mümkün olmayacaktır.

Only Fans uygulamasını Türkiye dışında indirmek için telefonunuzdan uygulama marketinden arama bölümüne yazarak yapabilirsiniz. İndirme işlemini gerçekleştirdikten sonra Only Fans hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Only Fans para kazanılır mı?

Bu uygulamadan para kazanmanız için öncelikle hakimiyet kurmanız gerekecektir. Abonelerinizin yüksek olması ve içeriklerin insanlar tarafından izlenilmesi gerekiyor.

Only Fans uygulaması güvenilir mi?

Diğer sosyal medya platformları gibi Only Fans uygulaması da güvenilirdir. Kart bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sakınca bulunmamaktadır.

Only Fans uygulamasını Türkiye'den hesap açmak istiyorsanız bu işlemi tavsiye etmemekle birlikte tarayıcıdan giriş yaparak halledebilirsiniz. İndirmek yasak olduğu için APK uygulama formlarını da indirmek için kullanma şansınız vardır.

Banka hesabı ekleme işlemi

Only Fans banka hesabı ekleme işi ana sayfanın sol sayfasında yer alan menüden gerçekleşir. 'Add Card' seçeneğini seçerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Seçeneğe tıkladıktan sonra kart ekleme seçeneğine tıklayınız. Sizden istenilen kart bilgilerinizi paylaşınız. Abonelikler ve ücretli kullanımı aktif hale getirebilirsiniz. Kart bilgilerini yazdıktan sonra onaylayıp kaydedin.

İstediğiniz vakitte hesap bilgilerinizi değiştirebilmeniz mümkündür.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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