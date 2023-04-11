Ons Altın'da hızlı düşüş trendi yerini toparlanmaya bıraktı!













GRAM ALTIN PRİM KAZANDI

Altın, küresel piyasalar geliştikçe, ABD bankacılık krizi hafifledikçe ve Fed üzerindeki faiz oranı baskısı hafifledikçe 2032 dolardan 1990 dolara yükseldi. Ons altın, yaşadığı hızlı düşüşün ardından tekrar toparlanma eğilimine girdi. Altın hamleleri, ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde 2000 doların üzerine çıktı. ABD enflasyonundan gelen sinyaller de altının yönünü belirleyecek. Bir ons altın şu anda yüzde 0,41 artışla 1999 dolar üzerinden işleme devam ediyor. Gün boyunca, 1988 doları en düşük ve 2001 doları gördü.Gram altın fiyatları da yükseldi. Ons oynaklığı ve kur oynaklığı altının gramına prim verdi. Gram altının haftanın ikinci iş gününe 1233 liradan başladığı söylendi. Gün içi en düşük 1231 lirayı gören gram altın, en yüksek ise 1240 lira oldu. Şu anda yüzde 0,40 artışla 1238 liradan işlemlerine devam ediyor. Analistler, 2011 dolarını 1 ons altın için bir direnç noktası olarak görüyor ve bu, ihlal edilirse 2021 dolara bir rallinin mümkün olabileceğini gösteriyor. Destek sırasıyla 1988 dolar ve 1966 dolar olarak ön plana çıktı.