Altın, küresel piyasalar geliştikçe, ABD bankacılık krizi hafifledikçe ve Fed üzerindeki faiz oranı baskısı hafifledikçe 2032 dolardan 1990 dolara yükseldi. Ons altın, yaşadığı hızlı düşüşün ardından tekrar toparlanma eğilimine girdi. Altın hamleleri, ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde 2000 doların üzerine çıktı. ABD enflasyonundan gelen sinyaller de altının yönünü belirleyecek. Bir ons altın şu anda yüzde 0,41 artışla 1999 dolar üzerinden işleme devam ediyor. Gün boyunca, 1988 doları en düşük ve 2001 doları gördü.
EKONOMİ
11 Nisan 2023 - 11:40
Ons Altın'da hızlı düşüş trendi yerini toparlanmaya bıraktı!
Kısa vadeli bir düzeltme hareketi sonrası ons altın 2000 dolar seviyesine doğru toparlanmaya başlarken, bir süre 2001 doları gördü.
EKONOMİ
11 Nisan 2023 - 11:40