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24 Temmuz 2022 - 20:00

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de kaç takım olacak? 2022-2023 Süper Lig sezonu heyecanla bekleniyor!

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de önümüzdeki sezon Süper Lig'de kaç takım olacağı ile ilgili. Peki 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de kaç takım olacak? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
24 Temmuz 2022 - 20:00
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Önümüzdeki sezon Süper Lig'de kaç takım olacak? 2022-2023 Süper Lig sezonu heyecanla bekleniyor!


Futbol severler internet üzerinden 2022-2023 Süper Lig sezonu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki önümüzdeki sezon Süper Lig'de kaç tane takım olacak? Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig sezonu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig ne zaman başlayacak

Süper Lig'in yeni sezonu 5 Ağustos 2022 tarihinde başlıyor. İlk haftanın maçı ise Trabzonspor-İstanbulspor olacak. Daha sonra ise Fenerbahçe ve Ümraniyespor, Galatasaray- Antalyaspor ve Beşiktaş Kayserispor karşılaşmaları izlenecek.

2022-2023 sezonu Süper Lig kaç takım olacak



Süper Lig'de TFF'den gelen açıklamalara göre önümüzdeki sezon 19 tane takım olacak. Bu takımlar şu şekilde; Adana Demirspor, Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ümraniyespor, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbulspor ve Giresunspor.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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