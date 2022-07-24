Önümüzdeki sezon Süper Lig'de kaç takım olacak? 2022-2023 Süper Lig sezonu heyecanla bekleniyor!

Futbol severler internet üzerinden 2022-2023 Süper Lig sezonu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki önümüzdeki sezon Süper Lig'de kaç tane takım olacak? Süper Lig ne zaman başlayacak? 2022-2023 Süper Lig sezonu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig ne zaman başlayacakSüper Lig'in yeni sezonu 5 Ağustos 2022 tarihinde başlıyor. İlk haftanın maçı ise Trabzonspor-İstanbulspor olacak. Daha sonra ise Fenerbahçe ve Ümraniyespor, Galatasaray- Antalyaspor ve Beşiktaş Kayserispor karşılaşmaları izlenecek.
2022-2023 sezonu Süper Lig kaç takım olacak
Süper Lig'de TFF'den gelen açıklamalara göre önümüzdeki sezon 19 tane takım olacak. Bu takımlar şu şekilde; Adana Demirspor, Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Ümraniyespor, Beşiktaş, Trabzonspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Konyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbulspor ve Giresunspor.