Onunla bir sorunum yok!













Ne olmuştu?

Manchester United'tan ve milli takımdan takım arkadaşları Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo'nun Pazartesi günü Dünya Kupası için Portekiz'le buluştuklarında soyunma odasında çekilmiş soğuk tokalaşma görüntüsü oldukça konuşulmuştu. İkili arasında bir problem olduğu iddiaları gündeme düşerken Fernandes'in Ten Hag'ın tarafını seçtiği yorumları yapılmıştı. Bruno Fernandes Sky Sports News'e verdiği demeçte Manchester United'dan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile "hiçbir sorunu olmadığını" ve Portekiz soyunma odasında yaşadıkları konunun sadece bir "şaka"dan ibaret olduğunu söyledi.Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği ve United ile patron Erik ten Hag'i eleştirdiği olay yaratan röportajın ardından, ikili Dünya Kupası öncesinde Portekiz'de bir araya gelirken Fernandes'in Pazartesi günü Ronaldo ile soyunma odasında yaşadığı soğuk tokalaşma anı basına sızmıştı.