Manchester United'tan ve milli takımdan takım arkadaşları Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo'nun Pazartesi günü Dünya Kupası için Portekiz'le buluştuklarında soyunma odasında çekilmiş soğuk tokalaşma görüntüsü oldukça konuşulmuştu. İkili arasında bir problem olduğu iddiaları gündeme düşerken Fernandes'in Ten Hag'ın tarafını seçtiği yorumları yapılmıştı. Bruno Fernandes Sky Sports News'e verdiği demeçte Manchester United'dan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile "hiçbir sorunu olmadığını" ve Portekiz soyunma odasında yaşadıkları konunun sadece bir "şaka"dan ibaret olduğunu söyledi.
SPOR
18 Kasım 2022 - 09:40
Onunla bir sorunum yok!
Manchester United'tan ve milli takımdan takım arkadaşları Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo'nun Pazartesi günü Dünya Kupası için Portekiz'le buluştuklarında soyunma odasında çekilmiş soğuk tokalaşma görüntüsü oldukça konuşulmuştu. İkili arasında bir problem olduğu iddiaları gündeme düşerken Fernandes'in Ten Hag'ın tarafını seçtiği yorumları yapılmıştı. Bruno Fernandes Sky Sports News'e verdiği demeçte Manchester United'dan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile "hiçbir sorunu olmadığını" ve Portekiz soyunma odasında yaşadıkları konunun sadece bir "şaka"dan ibaret olduğunu söyledi.
SPOR
18 Kasım 2022 - 09:40
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