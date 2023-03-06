Onur Bulut: Sanki yıllardır Beşiktaş forması giyiyor gibiyim













Açıklamalarıyla destek topladı!

Spor Toto Süper Lig’de haftayı Vodafone Park’ta oynadığı Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte kapatan Beşiktaş, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.Yeni transferden Onur Bulut, Valentin Rosier’in yerine maça ilk 11’de başlarken, oynadığı oyunla büyük bir beğeni toplayarak siyah beyazlı taraftarların ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözüne girmeyi başardı.Onur Bulut, Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasının ardından mikrofonların başına geçerken, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı sağ bek yaptığı açıklamalarda; ‘ Benim adıma çok değerli bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Buraya geldiğim ilk günden bu yana takım arkadaşlarım benimle çok ilgilendi. Aslında buraya yeni gelmişim gibi değil de sanki yıllardır burada forma giyiyormuşum gibi hissediyorum. Heyecanlıydım ve bu heyecanımı da sahada göstermek istedim. Almanya’dan Türkiye’ye ilk geldiğimde de oynadığım maç Beşiktaş maçıydı, tribünlere o maçla birlikte hayran kalmıştım. Yaşadığım atmosferin ardından bir gün burada forma giymek istemiştim ve bu durum bugün bana nasip oldu. Taraftarlarımızın desteğinden ötürü çok mutluyum. ‘ ifadelerini kullandı.