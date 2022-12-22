SPOR
22 Aralık 2022 - 12:38

Onur Bulut transferinde flaş gelişme. Onur Beşiktaş'tan haber bekliyor

Beşiktaş'ta özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği milli sağ bek Onur Bulut'un transferi için sıcak saatler yaşanıyor.

SPOR
22 Aralık 2022 - 12:38
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Onur Bulut transferinde flaş gelişme. Onur Beşiktaş'tan haber bekliyor


Sağ bek pozisyonuna yerli hamlesi gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'ta akla gelen ilk isim Onur Bulut oldu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için mevcut kulübü Kayserispor'un 3 yıllığına sözleşmeyi yenilemek istediği, Onur Bulut'un ise Beşiktaş'tan haber beklediği öğrenildi.



Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Onur Bulut için Kayserispor'un oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimde yeni başkan seçilen Ali Çamlı'nın bu transfer için ısrarcı olduğu ve pazarlıklarda 2 Milyon Euro aşağısına inmeyeceği belirtildi.

Beşiktaş yönetiminin Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer döneminde Kayserispor forması giyen Onur Bulut'u kadrosuna katmasına kesi gözüyle bakılırken, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in yönetime isteğini net bir şekilde belirttiği iddia edildi.

Başarılı sağ bek oyuncusunun da Beşiktaş'a imza atabilmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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