Onur Bulut'un ismi Süper Lig devleriyle anılıyordu. Kayserispor ile sözleşme yenileme konusunda anlaştı













Şenol Güneş ne demişti?

Onur Bulut'un kariyeri

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon transfer yasağı nedeniyle transfer yapamayan Kayserispor lige iddialı bir giriş yaptı. Çağdaş Atan önderliğinde oynadığı 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 23 puanla 6. sırada kendine yer bulan Kayserispor, bu sezon özellikle iç saha performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kayserispor'da bu sezon dikkatleri çeken bir diğer isim ise Onur Bulut oldu.Bu sezon ortaya koyduğu 2 gol, 2 asistlik performans ile Beşiktaş ve Galatasaray'ın ara transferde gözdesi haline gelen Onur Bulut'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Ancak elini sıkı tutan Kayserispor, milli sağ bekin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini üç yıllığına uzattıGeçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bu toplantıda Güneş'e Onur Bulut'un transferi ile alakalı soru sorulmuş ve Şenol Güneş şöyle cevap vermişti: "Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim."Futbola Bundesliga ekibi Bochum'da başlayan milli sağ bek, burada geçirdiği dört sezonun ardından bir başka Bundesliga ekibi Freiburg'a transfer oldu. Burada sadece bir sezon forma giyen Bulut, daha sonrasında yine Bundesliga 3. Lig ekibi Braunschweig'e transfer oldu. Burada geçirdiği iki sezonun ardından Türkiye'ye dönen Onur Bulut, Akdeniz ekibi Alanyaspor'a transfer oldu. Burada geçirdiği iki sezonun ardından Çaykur Rizespor'a transfer olan Onur Bulut, 2021-2022 sezonunda formasına giymeye devam ettiği Kayserispor'a transfer oldu. Kariyeri boyunca 288 maça çıkan Onur Bulut, bu maçlarda 20 gol, 25 asistlik katkı verdi. Bu maçlarda 34 sarı kart gören oyuncu toplamda 3 kez kırmızı kart gördü.