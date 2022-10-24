MAGAZİN
24 Ekim 2022 - 19:55

Onur Tuna'nın genç sevgilisi ortaya çıktı! Mahkum'un savcısı 25'lik aşkıyla poz verdi

Mahkum dizisinin sevilen oyuncusu Onur Tuna'nın genç sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi ile yanak yanağa poz verdi.

MAGAZİN
24 Ekim 2022 - 19:55
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Onur Tuna'nın genç sevgilisi ortaya çıktı! Mahkum'un savcısı 25'lik aşkıyla poz verdi


FOX ekranlarının sevilen dizisi Mahkum’un yakışıklı yıldızı Onur Tuna’nın sevgilisi ortaya çıktı. Daha önce Hande Doğandemir ile aşk yaşayan oyuncu şimdilerde kendinden 12 yaş küçük sevgilisiyle mutlu bir ilişki yaşıyor.

Onur Tuna ile sevgilisinin yaş farkı şaşırttı!

Yasak Elma, Mucize Doktor ve Hayat Devam Ediyor dizileriyle büyük bir üne kavuşan ve son olarak Mahkum dizisinde Savcı Fırat karakterini canlandıran Onur Tuna, kariyerinin en zirve dönemini yaşıyor. İlk sezonuyla ekranlara damga vuran ve her bölümü heyecanla beklenen Mahkum dizisi, yeni sezonda izleyicilerden beklediği tepkiyi alamadı. Reytingleri bir hayli düşen dizi için final kararı alındı. 29 Ekim Cumartesi günü final yapacak dizi için geri sayım resmen başladı.



onur tuna

Mahkum dizisinin yakışıklı savcısı Onur Tuna, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bir süre önce Hande Doğandemir ile ilişkisini noktalayan Onur Tuna, şimdilerde kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle vakit geçiriyor.

Herkes Onur Tuna’nın sevgilisinin kim olduğunu merak ederken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla aşkını haykırdı. Son Yaz dizisinde rol alan genç oyuncu Yasemin Yazıcı ile birlikte olan Onur Tuna paylaşımına “ Güzel sevgilim, sen hep yanımda, önümde ol “ notunu ekledi.

birçok tiyatro oyununda ve dizide rol alan 25 yaşındaki Yasemin Yazıcı, son olarak TRT 1’in sevilen dizisi Kara Tahta’da rol alıyordu.

onur tuna

Onur Tuna kimdir?

Onur Tuna, 2 Temmuz 1985 tarihinde doğmuştur. Çanakkale doğumlu olan oyuncu, liseyi Bursa’da okumuş ve üniversite eğitimi için İzmir’e taşınmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunu olan Tuna, 1,95 m boyundadır. Ayrıca Ege Üniversitesi’nde sanat müziği alanında da kendisini geliştirmiştir.

Onur Tuna TV kariyerine ilk olarak 2011 yılında Hayat Devam Ediyor dizisiyle başlamıştır. Daha sonra Huzur Sokağı, Filinta, Cesur Yürek ve Yasak Elma dizilerinde rol almıştır. Mucize Doktor dizisindeki Ferman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Onur Tuna, şimdilerde Mahkum dizisinde rol alıyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğu ile ekranların aranan yüzü olan Onur Tuna, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlülerden biri.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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