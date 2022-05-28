Operasyonlara ara vermeden devam! Eren Abluka-13 operasyonu başladı

PKK terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar aralıksız devam ederken teröristlerin bulunduğu bölgelerde teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş ilinde “EREN ABLUKA-13 (MUŞ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.
Bölgede başlayan operasyonda muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel ve 39 operasyonal tim görev aldığı öğrenildi. İlk günü geride kalan operasyonun Şenyayla bölgesinde gerçekleşirken burada yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru bulundu. Çok sayıda ve kullanılmak üzere stok yapılan 150 gr. patlayıcı madde, (1) adet makineli tüfek sabitleme aparatı ve makineli tüfek mayonu, 1.000 adet kök hint keneviri, 728 adet pil, 27 çift ayakkabı yanında gıda,giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi .Patlayıcı maddeler ise imha edildi.
Bölgede başlayan operasyonda muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel ve 39 operasyonal tim görev aldığı öğrenildi. İlk günü geride kalan operasyonun Şenyayla bölgesinde gerçekleşirken burada yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru bulundu. Çok sayıda ve kullanılmak üzere stok yapılan 150 gr. patlayıcı madde, (1) adet makineli tüfek sabitleme aparatı ve makineli tüfek mayonu, 1.000 adet kök hint keneviri, 728 adet pil, 27 çift ayakkabı yanında gıda,giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi .Patlayıcı maddeler ise imha edildi.