GÜNDEM
28 Mayıs 2022 - 14:32

Operasyonlara ara vermeden devam! Eren Abluka-13 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş’ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonunun başlatıldığı öğrenildi.

GÜNDEM
28 Mayıs 2022 - 14:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Operasyonlara ara vermeden devam! Eren Abluka-13 operasyonu başladı
PKK terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar aralıksız devam ederken teröristlerin bulunduğu bölgelerde teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla  Muş ilinde “EREN ABLUKA-13 (MUŞ-ŞENYAYLA) ŞEHİT J.ÜTĞM. İSMAİL MORAY” operasyonu başlatıldı.

Bölgede başlayan operasyonda muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 565 personel ve 39 operasyonal tim görev aldığı öğrenildi. İlk günü geride kalan operasyonun Şenyayla bölgesinde gerçekleşirken burada yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru bulundu. Çok sayıda  ve kullanılmak üzere stok yapılan 150 gr. patlayıcı madde, (1) adet makineli tüfek sabitleme aparatı ve makineli tüfek mayonu, 1.000 adet kök hint keneviri, 728 adet pil, 27 çift ayakkabı yanında  gıda,giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi .Patlayıcı maddeler ise imha edildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi
Son Haberler
Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü
Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü
Ünlü analist korkuttu! Kripto paralardaki düşüşü tahmin etmişti
Ünlü analist korkuttu! Kripto paralardaki düşüşü tahmin etmişti
Akıllı telefon üretiminde azalma! Samsung'un planı tutmadı
Akıllı telefon üretiminde azalma! Samsung'un planı tutmadı
Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi
Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi
2021 yılı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar
2021 yılı Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gergin dakikalar
İhtiyaca Uygun Masaüstü Bilgisayarı Seçimi Yapmak: Hangi Model Sizin İçin Uygun?
İhtiyaca Uygun Masaüstü Bilgisayarı Seçimi Yapmak: Hangi Model Sizin...
Win Fiyat Tahmini
Win Fiyat Tahmini
Acı haber! 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti
Acı haber! 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti
Kaza yapan alkollü kadın etrafa saldırdı
Kaza yapan alkollü kadın etrafa saldırdı
Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı
Fahiş Kira Artışlarına Önlem Gelecek mi ? Bakanlar Toplandı