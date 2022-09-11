Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar













“Benzin, motorin ve LPG fiyatları” şüphesiz araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol dengesizliği ve döviz kurunun değerlenmesinden güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Benzin, motorin ve LPG fiyatları son zamanlardaki fiyat düşüşleri ve ani yükselişlerle yükselişe geçti. Art arda fiyat düşüşleri ve zamlarının ardından milyonlarca sürücü merakla son dakikada akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. 7 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren önceki günlerde mazotta 1 lira 14 kuruş, LPG'de 40 kuruş düşüş yaşanmıştı.Benzin Ofisi 11 Eylül 2022 Güncel akaryakıt fiyat listesi: İstanbul Anadolu Yakası: 19.22 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 19.21 Türk Lirası Ankara: 19.34 Türk Lirası İzmir: 19.34 Türk Lirası LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 10.73 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 10.98 Türk Lirası Ankara: 11 Türk Lirası İzmir: 10.7 Türk Lirası Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 24.88 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 24.86 Türk Lirası Ankara: 24.97 Türk Lirası İzmir: 25.01 Türk Lirası Total 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 19.22 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 19.21 Türk Lirası Ankara: 19.34 Türk Lirası İzmir: 19.33 Türk Lirası LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 10.61 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 10.92 Türk Lirası Ankara: 10.96 Türk Lirası İzmir: 10.68 Türk Lirası Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 24.82 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 24.80 Türk Lirası Ankara: 24.90 Türk Lirası İzmir: 24.94 Türk Lirası Opet 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 19.24 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 19.23 Türk Lirası Ankara: 19.36 Türk Lirası İzmir: 19.35 Türk Lirası Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 24.83 Türk Lirası İstanbul Avrupa Yakası: 24.81 Türk Lirası Ankara: 26.1 Türk Lirası İzmir: 26.12 Türk Lirası BP 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 19.21 lira İstanbul Avrupa Yakası: 19.20 lira Ankara: 19.34 lira İzmir: 19.31 lira LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 10.55 lira İstanbul Avrupa Yakası: 10.97 lira Ankara: 10.81 lira İzmir: 10.53 lira Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 24.82 lira İstanbul Avrupa Yakası: 24.80 lira Ankara: 24.91 lira İzmir: 24.94 lira Shell 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 19.21 lira İstanbul Avrupa Yakası: 19.21 lira Ankara: 19.35 lira İzmir: 19.33 lira LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 10.95 lira İstanbul Avrupa Yakası: 10.95 lira Ankara: 10.98 lira İzmir: 10.82 lira Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 24.86 lira İstanbul Avrupa Yakası: 24.88 lira Ankara: 24.92 lira İzmir: 24.95 lira