EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 20:05

Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar

Art arda fiyat düşüşleri ve artışlarının ardından tüm sürücüler heyecanla son dakika akaryakıt fiyatlarını bekliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Yeni yakıtın fiyatı nedir? İşte detaylar…

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 20:05
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Opet, Shell, PO akaryakıt fiyatları güncellendi! İşte bugünkü fiyatlar


“Benzin, motorin ve LPG fiyatları” şüphesiz araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol dengesizliği ve döviz kurunun değerlenmesinden güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Benzin, motorin ve LPG fiyatları son zamanlardaki fiyat düşüşleri ve ani yükselişlerle yükselişe geçti. 

Art arda fiyat düşüşleri ve zamlarının ardından milyonlarca sürücü merakla son dakikada akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. 7 Eylül Çarşamba gece yarısından itibaren önceki günlerde mazotta 1 lira 14 kuruş, LPG'de 40 kuruş düşüş yaşanmıştı.



Benzin Ofisi 11 Eylül 2022 Güncel akaryakıt fiyat listesi:

İstanbul Anadolu Yakası: 19.22 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 19.21 Türk Lirası

Ankara: 19.34 Türk Lirası

İzmir: 19.34 Türk Lirası

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.73 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 10.98 Türk Lirası

Ankara: 11 Türk Lirası

İzmir: 10.7 Türk Lirası

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 24.88 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 24.86 Türk Lirası

Ankara: 24.97 Türk Lirası

İzmir: 25.01 Türk Lirası

Total 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 19.22 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 19.21 Türk Lirası

Ankara: 19.34 Türk Lirası

İzmir: 19.33 Türk Lirası

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.61 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 10.92 Türk Lirası

Ankara: 10.96 Türk Lirası

İzmir: 10.68 Türk Lirası

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 24.82 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 24.80 Türk Lirası

Ankara: 24.90 Türk Lirası

İzmir: 24.94 Türk Lirası

Opet 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 19.24 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 19.23 Türk Lirası

Ankara: 19.36 Türk Lirası

İzmir: 19.35 Türk Lirası

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 24.83 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası: 24.81 Türk Lirası

Ankara: 26.1 Türk Lirası

İzmir: 26.12 Türk Lirası

BP 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 19.21 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 19.20 lira

Ankara: 19.34 lira

İzmir: 19.31 lira

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.55 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 10.97 lira

Ankara: 10.81 lira

İzmir: 10.53 lira

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 24.82 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 24.80 lira

Ankara: 24.91 lira

İzmir: 24.94 lira

Shell 11 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyat listesi

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 19.21 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 19.21 lira

Ankara: 19.35 lira

İzmir: 19.33 lira

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.95 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 10.95 lira

Ankara: 10.98 lira

İzmir: 10.82 lira

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 24.86 lira

İstanbul Avrupa Yakası: 24.88 lira

Ankara: 24.92 lira

İzmir: 24.95 lira

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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