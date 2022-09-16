YAŞAM
16 Eylül 2022 - 14:39

Ordu'da açılışa özel fiyatlarla ürün satan mağazada izdiham meydana geldi

Ordu'da açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdihama neden oldu. Açılışta Samsun'dan gelen bir müşteri, aldığı cep telefonunun kendisinden silah gösterilerek alındığını meydana çıkardı.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 14:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ordu'da açılışa özel fiyatlarla ürün satan mağazada izdiham meydana geldi

Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere adeta hücum etti. Kimileri ise kendi aralarında ürün kapma yarışına girdi.

İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı. Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun'dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu. Elinden mobil cihaz barkodunun zorla alındığını ileri süren şahıs, şikayette bulunacağını söyledi.

“Bekçi olduğunu söyleyen kişi silah zoruyla telefon fişini elimden aldı”

Öztürk, olayı şöyle anlattı: “Dün akşam saatlerinde geldim ve gece yarısından itibaren başlamaya başladım. Gündüz girdiğimiz kuyrukta, akşam gelen bazı kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyenler de vardı. Cep telefonunun birisini ben almayı başardım, ancak elimden zorla aldılar. Üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?' dedi. Bu arkadaşların ikisi de Altınordu ilçesinde bekçi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik tedbiri alınmamış. Hepsi üzerime çullandı.”

"Türkiye Cumhuriyeti kimliği kullanılarak bunun yapılmaması gerekiyor"

Olayı gören Mutlu Öztürk, “Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ancak olay sırasında bizim üzerimize de çullandılar. Olay anının görüntüleri de mevcut, tanıklarımız da var. Sadece bu olay burada kalmamalı. Resmi görevde olmasa bile bir bekçinin böyle bir tehditte, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görev kimlikleri ile yapılmaması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı