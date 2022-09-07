Ordu’da ahşap kulübe çatısında erkek cesedi bulundu

Olay, ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Yağızoğlu'ndan (46) haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Vatandaşların da ekiplerinin desteğin ile süren çalışmaların neticesinde fındık bahçesinde bulunan ahşap kulübenin çatısında Yağızoğlu'nun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay mahali inceleme ekipleri de yollandı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde ise Tuncay Yağızoğlu'nun kafasında açık yara olduğu, yabani hayvan saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanarak yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.