Ordu'da kan donduran vahşet! Kuzeninin boğazını bıçakla kesti

Kan donduran olay Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddilara göre Erdal Ö., amcasının oğlu Birol Ö.'nün evinin önüne gelerek Birol Ö.'ye konuşmak istediğini söyledi. Daha öncesinden aralarında bir kavga bulunan iki kuzen sokak ortasında konuşurken bir anda tartışmaya başladılar.
Kısa süren tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Ö. yanında getirdiği bıçakla kuzeni Birol Ö.'ye saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde yere yığılan Birol Ö.'nün yardımına çevredeki komşular yetişti. Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirilirken kısa sürede bölgede olan ekipler yerde kanlar içinde yatan ve çok kan kaybettiği belirlenen Birol Ö.'ye ilk müdahale yaptılar. Talihsiz genç, hemen ambulansa alındı ve Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.