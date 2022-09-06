GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 11:54

Ordu'da kan donduran vahşet! Kuzeninin boğazını bıçakla kesti

Ordu Ünye'de sokak ortasında kavga eden iki kuzenin kavgası kanlı bitti. Kuzenlerden bir tanesi diğerinin boğazını bıçakla keserek öldürdü.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 11:54
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Ordu'da kan donduran vahşet! Kuzeninin boğazını bıçakla kesti


Kan donduran olay Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddilara göre Erdal Ö., amcasının oğlu Birol Ö.'nün evinin önüne gelerek Birol Ö.'ye konuşmak istediğini söyledi. Daha öncesinden aralarında bir kavga bulunan iki kuzen sokak ortasında konuşurken bir anda tartışmaya başladılar.

Ordu'da kan donduran vahşet



Kısa süren tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Ö. yanında getirdiği bıçakla kuzeni Birol Ö.'ye saldırdı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde yere yığılan Birol Ö.'nün yardımına çevredeki komşular yetişti.

Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirilirken kısa sürede bölgede olan ekipler yerde kanlar içinde yatan ve çok kan kaybettiği belirlenen Birol Ö.'ye ilk müdahale yaptılar. Talihsiz genç, hemen ambulansa alındı ve Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ordu'da kan donduran vahşet

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Boğazında kesilerek ağır yaralanan Birol Ö. doktorların tüm müdahalelerime rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kuzeninin boğazını keserek ölümüne neden olan Erdal Ö. ise kavganın meydana geldiği yerin yaklaşık 10 metre ötesinde yaralı olarak bulundu. Erdal ö.'nün hastenede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken polisin olaya ilişkin bir soruşturma başlattığı bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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