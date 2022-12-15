Ordu’da kruvaziyer turizmi başlıyor













En önemli ticaret ve turizm merkezi olmak niyetinde olan, son iki yıldır hızlı bir performans sergileyen Ordu, deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltti. Ünye Limanı vasıtasıyla Rusya ile Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte uluslararası deniz taşımacılığına başlayan şehirde, bu kez dünya deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in projeleriyle rıhtım sayısı arttırılan, derinliği arttırılarak yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişli hale getirilerek büyütülen Ünye Limanı, yılda 40 civarında büyük tonajlı seyahat gemilerini ağırlayacak. Yaşanan bu gelişme sonrası Karadeniz bölgesi için turizm faaliyetleri açısından önemli bir kazanım olacağı konuşulan projeyle büyük bir refah artışı olacağı düşünülüyor.Turizm sektörünün en popüler kısımlarından biri olan kruvaziyer alanında Türkiye oldukça önemli bir yer taşıyor. Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinin tamamında kruvaziyer turizmi konusu popüler bir durumdayken son olarak Ordu'da yaşanan gelişme de yüzleri güldürdü. Ordu halkının da oldukça memnun kaldığı gelişmenin şehirde ekonomiye de büyük bir katkı sağlaması bekleniyor.