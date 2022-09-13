Ordu’da minibüsler çarpıştı: 2 yaralı













Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan Murat U. idaresindeki 52 M 5752 plakasına sahip dolmuş minibüs, karşıdan gelen Sinan K.'nin kullandığı 52 ADE 554 plakasına sahip minibüsle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle dolmuş minibüs içerisinde bulunan Hatice T. ile Muhammet Doğukan T. yaralandı. Yaralılar olay mahaline çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.