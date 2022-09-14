Ordu’da sokaktaki kavgada 1 kişi yaralandı, polis havaya 9 el uyarı ateşi açtı













Olay, Korgan ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir mekanda taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların sokağa taşan ve yaklaşık 10 dakika süren kavgasını bölgedeki esnaf ve vatandaşlar ayırmaya çalıştı ama kavga bir müddet sonra yeniden büyüdü. Çevreden vatandaşların da katıldığı kavgada darp edilen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere jandarma ve polis ekipleri yollandı. Ekipler kavga eden şahısları ayırdı ama kavga durulmayınca bir polis havaya 9 el uyarı ateşi açtı. Şahıslar sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Darp edilen şahıs ise sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.