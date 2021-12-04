YAŞAM
04 Aralık 2021 - 23:38

Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!

Ordu'da bir galeriden araba çalan 3 çocuk, 900 kilometre yol yaptılar ve İstanbul'a kadar geldiler. Burada hem benzinleri hem de paraları biten çocuklar, aracı Bağcılar'da bırakıp kaçılar. Çocuklar son anda Zeytinburnu'nda yakalandı.

YAŞAM
04 Aralık 2021 - 23:38
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Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
28 Kasım günü meydana gelen ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olayda Altınordu İlçesi'nde bulunan bir galeriye giren 3 çocuk aldıkları kontak anahtarıyla galeriden iki arabayı çalıp kaçtılar. Galerinin güvenlik kameraları görüntülerinde çocukların galeriye arka camı kırarak girdikleri görünürken rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı. 








Çaldıkları iki araçla önce Ordu'da dolaşan çocuklar, aracın birini Ordu'da bırakıp diğeriyle şehir dışına doğru kaçtılar. 900 kilometre yol yaparak İstanbul’a kadar gelen ve isimlerinin S.Ö. (13), A.T. (12) ve E.K. (15) olduğu öğrenilen küçük hırsızlar manuel vitesli olan araçla Esenyurt ilçesine geldi. Polisin takibe aldığı araç en son Esenyurt'ta görülürken çocukların daha önceden de hırsızlıktan kaydı olduğu ve olaydan önce 5 oto galeriden daha araba çaldıkları belirlendi. 



BENZİN İSTASYONUNDA ARACI BIRAKIP TERK ETTİLER

Plaka Takip Sistemi (PTS) incelemesi yapılan aracın 30 Kasım Salı günü Mahmutbey Gişeleri'nden ve Basın Ekspres yolundan geçtikleri belirlenirken İstanbul'a gelirken de yolda çok sayıda kural ihlali yaptıkları da tespit edildi. Benzinleri ve paraları bitince aracı Bağcılar'a terk eden çocuklar Zeytinburnu'nda polis tarafından yakalandı.



TOPLAM 97 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Daha önceden 68 suç kaydı olduğu belirlene S.Ö., 21 suç kaydına sahip A.T. ve 8 suç kaydı bulunan E.K., Zeytinburnu'na bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalandı. Polis tarafında ifadeleri alınan küçük hırsızlar, aracı nereye terk ettiklerini bilmediklerini söylerken yapılan araştırmalar sonrasında aracı Bağcılar'da Güneştepe Mahallesi'nde bulunduğu bildirildi. Çocuklar daha sonra Ordu Emniyeti tarafından Zeytinburnu'nan alınarak Ordu'ya götürüldü.

 
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