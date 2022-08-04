Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ili ve tüm ilçelerinin posta kodları

Posta kodu il ve ilçelere göre değişmektedir. Bazı yerlerde zorunlu kullanım gerektirdiği için vatandaşlar kendi yaşadıkları yerin posta kodunu öğrenmek istiyor. Peki, Ordu'nun posta kodu kaçtır? İşte Ordu ve tüm ilçelerinin posta kodu numarası...
Posta Kodu ne oluyor?Posta kodu, bir adrese mektup yollarken ihtiyaç duyulan harf ya da basamaklar serisine denilmektedir. Bir defa bu kod kullanıldığı zaman, diğer işlemler için de ihtiyaç duyulur. 2005 yılı Şubat ayında Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu olmuştur. Posta kodu kullanmayan ülkelerin başında İrlanda ile Gana'da gelmektedir.
Ordu ilinin Posta Kodu nedir?
Ordu ilinin posta kodu 52000'dır. Ordu ilinin ilçe posta kodları ise ayrıdır.