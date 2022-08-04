Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ili ve tüm ilçelerinin posta kodları







Posta Kodu ne oluyor?

Ordu ilinin Posta Kodu nedir?







Ordu ve tüm ilçelerinin posta kodu

Posta kodu il ve ilçelere göre değişmektedir. Bazı yerlerde zorunlu kullanım gerektirdiği için vatandaşlar kendi yaşadıkları yerin posta kodunu öğrenmek istiyor. Peki, Ordu'nun posta kodu kaçtır? İşte Ordu ve tüm ilçelerinin posta kodu numarası...Posta kodu, bir adrese mektup yollarken ihtiyaç duyulan harf ya da basamaklar serisine denilmektedir. Bir defa bu kod kullanıldığı zaman, diğer işlemler için de ihtiyaç duyulur. 2005 yılı Şubat ayında Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu olmuştur. Posta kodu kullanmayan ülkelerin başında İrlanda ile Gana'da gelmektedir.Ordu ilinin posta kodu 52000'dır. Ordu ilinin ilçe posta kodları ise ayrıdır.Akkuş posta kodu: 52950 Altınordu posta kodu: 52200 Aybastı posta kodu: 52500 Çamaş posta kodu: 52430 Çatalpınar posta kodu: 52420 Çaybaşı posta kodu: 52310 Fatsa posta kodu: 52410 Gölköy posta kodu: 52600 Gülyalı posta kodu: 52010 Gürgentepe posta kodu: 52610 İkizce posta kodu: 52320 Kabadüz(karadüz) posta kodu: 52020 Kabataş posta kodu : 52510 Korgan posta kodu: 52700 Kumru posta kodu: 52800 Mesudiye posta kodu: 52900 Perşembe posta kodu: 52760 Ulubey posta kodu: 52850 Ünye posta kodu : 52300