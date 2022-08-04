YAŞAM
04 Ağustos 2022 - 10:16

Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ili ve tüm ilçelerinin posta kodları

Günlük hayatın birçok noktasında karşımıza çıkan ve kullanmamız gereken posta kodları büyük önem taşıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yaşadıkları şehre ait posta kodlarını merakla araştırıyor. Peki, Ordu Posta Kodu nedir? Ordu ve ilçelerinin posta kodu kaç? İşte detaylar...

YAŞAM
04 Ağustos 2022 - 10:16
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Ordu Posta Kodu kaçtır? Ordu ili ve tüm ilçelerinin posta kodları


Posta kodu il ve ilçelere göre değişmektedir. Bazı yerlerde zorunlu kullanım gerektirdiği için vatandaşlar kendi yaşadıkları yerin posta kodunu öğrenmek istiyor. Peki, Ordu'nun posta kodu kaçtır? İşte Ordu ve tüm ilçelerinin posta kodu numarası...

Posta Kodu ne oluyor?

Posta kodu, bir adrese mektup yollarken ihtiyaç duyulan harf ya da basamaklar serisine denilmektedir. Bir defa bu kod kullanıldığı zaman, diğer işlemler için de ihtiyaç duyulur. 2005 yılı Şubat ayında Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu olmuştur. Posta kodu kullanmayan ülkelerin başında İrlanda ile Gana'da gelmektedir.

Ordu ilinin Posta Kodu nedir?



Ordu ilinin posta kodu 52000'dır. Ordu ilinin ilçe posta kodları ise ayrıdır.

 ordu posta kodu

Ordu ve tüm ilçelerinin posta kodu

Akkuş posta kodu: 52950

Altınordu posta kodu: 52200

Aybastı posta kodu: 52500

Çamaş  posta kodu: 52430

Çatalpınar  posta kodu: 52420

Çaybaşı posta kodu: 52310

Fatsa posta kodu: 52410

Gölköy posta kodu: 52600

Gülyalı posta kodu: 52010

Gürgentepe posta kodu: 52610

İkizce posta kodu: 52320

Kabadüz(karadüz)  posta kodu: 52020

Kabataş posta kodu : 52510

Korgan posta kodu: 52700

Kumru posta kodu: 52800

Mesudiye posta kodu: 52900

Perşembe posta kodu: 52760

Ulubey posta kodu: 52850

Ünye posta kodu : 52300

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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