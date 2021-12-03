Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Muhammet Dikici isimli bir gen., çalışmak için gittiği Japonya'ya gitti. Japonya'da olduğu sırada göbeğinde bir sivilce çıkan Dikici çıkan sivilceyi sıktı. Fakat sivilcenin yeri bir süre sonra enfeksiyon kaptı.
Sivilce yeri daha sonra yara haline geldi ve bölgedeki enfeksiyon, kan yolu ile önce sinir sistemine ulaşarak sinirlere zarar verdi. Bir süre sonra hareketleri kısıtlanan ve yürümekte zorlanan Muhammet Dikici, hemen hastaneye gitti. Hastanede ilk kontrolleri yapılan 30 yaşındaki gencin enfeksiyona bağlı olarak omurilik felci geçirdiği belirlenirken Dikici hemen ameliyata alındı. Ameliyattan bir süre sonra Türkiye’ye gelen Dikici'nin belden aşağısı tutmadığı için 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.
Bir sivilcenin sinir sistemlerime hasar verdiğini ve omurilik felci geçirdiği için tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyleyen Muhammet Dikici, tedavisinin şuan olmadığını kök hücre çalışmalarının olduğunu fakat bu çalışmaları da henüz deneme aşamasında olduğunu söyledi.
Sivilce yeri daha sonra yara haline geldi ve bölgedeki enfeksiyon, kan yolu ile önce sinir sistemine ulaşarak sinirlere zarar verdi. Bir süre sonra hareketleri kısıtlanan ve yürümekte zorlanan Muhammet Dikici, hemen hastaneye gitti. Hastanede ilk kontrolleri yapılan 30 yaşındaki gencin enfeksiyona bağlı olarak omurilik felci geçirdiği belirlenirken Dikici hemen ameliyata alındı. Ameliyattan bir süre sonra Türkiye’ye gelen Dikici'nin belden aşağısı tutmadığı için 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.
Bir sivilcenin sinir sistemlerime hasar verdiğini ve omurilik felci geçirdiği için tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyleyen Muhammet Dikici, tedavisinin şuan olmadığını kök hücre çalışmalarının olduğunu fakat bu çalışmaları da henüz deneme aşamasında olduğunu söyledi.