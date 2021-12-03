YAŞAM
03 Aralık 2021 - 15:20

Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!

Ordu'da yaşayan Muhammet Dikici isimli bir genç, göbeğindeki sivilceyi sıktıktan sonra sivilce yeri enfeksiyon kaptı. Enfeksiyonun kan yoluyla sinir sistemine ulaşması sonucu genç, omurilik felci geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

YAŞAM
03 Aralık 2021 - 15:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Muhammet Dikici isimli bir gen., çalışmak için gittiği Japonya'ya gitti. Japonya'da olduğu sırada göbeğinde bir sivilce çıkan Dikici çıkan sivilceyi sıktı. Fakat sivilcenin yeri bir süre sonra enfeksiyon kaptı.








Sivilce yeri daha sonra yara haline geldi ve bölgedeki enfeksiyon, kan yolu ile önce sinir sistemine ulaşarak sinirlere zarar verdi. Bir süre sonra hareketleri kısıtlanan ve yürümekte zorlanan Muhammet Dikici, hemen hastaneye gitti. Hastanede ilk kontrolleri yapılan 30 yaşındaki gencin enfeksiyona bağlı olarak omurilik felci geçirdiği belirlenirken Dikici hemen ameliyata alındı. Ameliyattan bir süre sonra Türkiye’ye gelen Dikici'nin belden aşağısı tutmadığı için 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.



Bir sivilcenin sinir sistemlerime hasar verdiğini ve omurilik felci geçirdiği için tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu söyleyen Muhammet Dikici, tedavisinin şuan olmadığını kök hücre çalışmalarının olduğunu fakat bu çalışmaları da henüz deneme aşamasında olduğunu söyledi.



 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
Son Haberler
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..
Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..
Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!
Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!
Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi!
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum...
Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı gazetecilere sinirlendi!
Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı...
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı