Ordulular havaalanını sevdi







İstanbul’dan Ordu İline Gelenlerin Oranı %59







Ordulu Yolcular Samsun-Çarşamba Havaalanını’da Es Geçmiyor

Ordu-Giresun Havaalanı’nı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana seferlerine başlayan havayolu şirketi Anadolu Jet tarafından İpsos AR-GE şirketine potansiyel açıdan denetim yapıldı. İstanbul-Sabiha Gökçen Havaalanıyla Ordu-Giresun Havaalanı arasında gerçekleştirilmekte olan seferlerde yolculuk edenler arasında yapılan denetimler sonucunda Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmek için Ordu-Giresun Havaalanı’nı kullanan kişilerin ortalamasında %52 oranda Ordulu, %48 oranda da Giresunlu yolcuların yer aldığı gözlemlendi.Havaalanına kendi aracıyla gelenlerin oranının yüzde 37, tanıdıkların aracıyla gelenlerin oranının yüzde 23, Havaş servisi ile gelenlerin oranının yüzde 20, otobüsle gelenlerin oranının yüzde 8, ticari taksi ile gelenlerin oranının yüzde 4, minibüs ile gelenlerin ise yüzde 4’lük kesimi olduğu kaydedildi. Araştırma neticelerine göre , İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Ordu-Giresun Havaalanı’na gelip son varış noktası Ordu olanların oranının yüzde 59, Giresun olanların oranının ise yüzde 41 olduğu vurgulandı. Ordu-Giresun Havaalanı’na gitmek üzere, Sabiha Gökçen Havaalanına Havaş ile gidenlerin oranı yüzde 32 olurken bizzat aracıyla gidenlerin oranı yüzde 29, otobüsle gidenlerin oranı yüzde 10 oldu .Yapılan araştırmalar neticesinde Ordu-Giresun Havaalanının açılışının yapılmasının ardından saat uyuşmazlığı neticesinde Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmek için Samsun-Çarşamba Havaalanı’nı tercih edenlerin oranı %14, Sinoplu ve Tokatlı kişilerin oranı ise yalnızca %1 oldu. Samsun-Çarşamba Havaalanını kullanan Samsunlu vatandaşların oranı ise oldukça bir yüksek oran olan %82’yi gördü.