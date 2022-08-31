GÜNDEM
31 Ağustos 2022 - 17:17

Ordulular havaalanını sevdi

Ordu ile Giresun illerine ortak hizmette bulunması amacıyla Avrupa ve Türkiye’nim deniz üzerine yapılan ilk havaalanı olan Ordu- Giresun Havaalanı’nda en çok verimi Orduluların aldığı ortaya çıktı. İpsos AR-GE şirketine ait Ordu-Giresun Havaalanı araştırma sonucu ne? İşte Ordu-Giresun Havaalanına dair şaşırtıcı detaylar…

GÜNDEM
31 Ağustos 2022 - 17:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ordulular havaalanını sevdi


Ordu-Giresun Havaalanı’nı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana seferlerine başlayan havayolu şirketi Anadolu Jet tarafından İpsos AR-GE şirketine potansiyel açıdan denetim yapıldı. İstanbul-Sabiha Gökçen Havaalanıyla Ordu-Giresun Havaalanı arasında gerçekleştirilmekte olan seferlerde yolculuk edenler arasında yapılan denetimler sonucunda Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmek için Ordu-Giresun Havaalanı’nı kullanan kişilerin ortalamasında %52 oranda Ordulu, %48 oranda da Giresunlu yolcuların yer aldığı gözlemlendi.

Sabiha Gökçen

İstanbul’dan Ordu İline Gelenlerin Oranı %59



Havaalanına kendi aracıyla gelenlerin oranının yüzde 37, tanıdıkların aracıyla gelenlerin oranının yüzde 23, Havaş servisi ile gelenlerin oranının yüzde 20, otobüsle gelenlerin oranının yüzde 8, ticari taksi ile gelenlerin oranının yüzde 4, minibüs ile gelenlerin ise yüzde 4’lük kesimi olduğu kaydedildi.

Araştırma neticelerine göre , İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Ordu-Giresun Havaalanı’na gelip son varış noktası Ordu olanların oranının yüzde 59, Giresun olanların oranının ise yüzde 41 olduğu vurgulandı. Ordu-Giresun Havaalanı’na gitmek üzere, Sabiha Gökçen Havaalanına Havaş ile gidenlerin oranı yüzde 32 olurken bizzat aracıyla gidenlerin oranı yüzde 29, otobüsle gidenlerin oranı yüzde 10 oldu .

Ordulu Yolcular Samsun-Çarşamba Havaalanını’da Es Geçmiyor

Yapılan araştırmalar neticesinde Ordu-Giresun Havaalanının açılışının yapılmasının ardından saat uyuşmazlığı neticesinde Sabiha Gökçen Havaalanı’na gitmek için Samsun-Çarşamba Havaalanı’nı tercih edenlerin oranı %14, Sinoplu ve Tokatlı kişilerin oranı ise yalnızca %1 oldu. Samsun-Çarşamba Havaalanını kullanan Samsunlu vatandaşların oranı ise oldukça bir yüksek oran olan %82’yi gördü.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
İlginizi Çekebilir
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Avukatlık asgari ücret tarifesi Bakanlık onayıyla yenilendi!
Avukatlık asgari ücret tarifesi Bakanlık onayıyla yenilendi!
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Töreni gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Töreni gerçekleştirildi
Bursa’da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı
Bursa’da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...