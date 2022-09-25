EKONOMİ
25 Eylül 2022 - 11:47

Organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilip, kilosu 150 liradan satılıyor

Isparta'da organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilen aronya meyvesi fidanları ile yaklaşık 65 ilde bahçe kurulumu yapılıyor. 4-5 yaşlarında tam verimliliğine oturan aronya fidanlarından bir dönümde 1 buçuk ile 3 ton arasında meyve alınabiliyor. Toptan olarak kilosu 50 ile 75 TL arasında satılan aronyanın perakende fiyatları ise 100 ile 150 TL arasında değişiyor.

EKONOMİ
25 Eylül 2022 - 11:47
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Organik solucan ve yarasa gübresiyle yetiştirilip, kilosu 150 liradan satılıyor


10 yıldır Türkiye'de tarım ve gıda sektörü açısından büyük önem arz eden aronya, sağlık açısından önemli bir yere sahip. Isparta'da 3 yıldır aronya fidanı üretimi yapan Murat Kaya, aronya kurulan bahçelerde su kaynağının çok güçlü olması gerektiğini belirterek, “Aronya yetişkin fidan olarak dikim yapılırsa bir sonraki yıl meyve verimine başlamakta. Eğer doku kültüründen çıkmış 1 yaşında fidan dikimi yapılırsa 2 ve 3'ncü yılından sonra meyve verimine başlamaktadır. Bu şekilde kurulan bahçelerin ekonomik getirisi çok yüksektir. Bir dönüme ortalama 300 fidan dikimi yapıyoruz. Bunların bakımlarında, kültürel işlemlerinde hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik solucan ve yarasa gübresi ile bakımlarını yapıyoruz” dedi.

Rukiye Senem Ok
 



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