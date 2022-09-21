Organizatör Kürşat Şahin kick boksa olan ilginin yetersizliğinden şikayet etti

Yapmış olduğu kick boks turnuvaları ile adından söz ettiren Kürşat Şahin yapmış olduğu açıklama ile Kick Boks sporuna olan ilginin azlığından şikayet etti. Dünyada çokça sevilen bu sporun ülkemizde özellikle futbolun gölgesinde kaldığını ifade etti. Şahin yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz organizasyonları yayınlayacak kanal bulmakta zorlanıyoruz. Gün geçtikte bu spora olan ilgi daha da azalacağından endişe ediyoruz. Oysa ki Türkiye'ye en çok madalya getiren spor dalı" diye konuştu.