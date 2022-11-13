Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 15:11

Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Son günlerde polisiye dizilerdeki başarılı rolüyle dikkatleri üzerine çeken Orhan Bıyıklı kimdir, kaç yaşındadır, nerede dünyaya geldi, evli mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Kim Kimdir
13 Kasım 2022 - 15:11
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Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Bıyıklı’nın kim olduğu ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar…

ORHAN BIYIKLI KİMDİR?

Orhan Bıyıklı 1985 yılında İzmit'te doğdu. Babasının adı Aziz Bıyıklı'dır. 7 kardeşi var. Tiyatro ile Namık Kemal Lisesi'nde okurken tanıştı. Lisede okurken, tiyatroya olan ilgisini göstermek için babasının yanında çalışmasının yanı sıra okul tiyatrosunda çalışır.

Babasının kıraathanesinde çeşitli insanlarla tanışır ve tanışır. Zaman zaman onları gözlemlemenin ve konuşmalarını dinlemenin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Okullar arası bir yarışmada en iyi erkek oyuncu unvanını aldı. Bu başarı ile tiyatroya daha çok ilgi duymaya başladı.

Ardından Kocaeli şehrinin tiyatrolarında oynamaya başladı. En iyi başarıyı en güzel oyunlarla elde etti ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavını kazandı. Neden bu üniversiteyi seçtiği sorulduğunda, diğer üniversitelerde 50 milyon param (o zamanın parasıyla) vardı, bu yüzden bu üniversiteyi seçtiğini iddia etti.

Üniversitede 4 yıl okudu ve her zaman tiyatroda oynamaya devam ediyor. Ayrıca diziler için teklifler alıyor ve konuk oyuncu olarak çalışıyor.

En önemli ana konuk oyuncu olarak rol aldığı dizi Hayat Bilgisi'dir. Mezun olduktan sonra altı ay kadar hiçbir şey yapmaz. Ancak bu boşluktan sonra çok önemli bir teklif alır ve kabul eder. Teklif, Samanyolu ekranlarında oynayan Kollama dizisidir. Bu rolle hayatının tamamen değiştiğini söyleyebiliriz. Şimdiye kadar milyonlar tarafından sevildi. Burada başrol oynadı ve çok önemli kişilerden oluşan bir takımla beraber çalıştı.

Kollama dizisi bir polisiye dizisidir ve o dizinin komiseri olarak birçok olayı ele almıştır. Bu dizide Yiğit karakterini canlandırmıştır. Necip Amir ile birlikte çok uyumlu bir ikili oldular ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bazı problemlerde ilk yardım ekibi rolünü üstlendiler. Başta terör olmak üzere tüm sorunlara çözüm önerdiler.

Bu diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu, çok sayıda teklif aldıklarını ancak dizi için 18-20 saat çalıştıklarını söyledi. Dizi uzun süre ekranlarda yayınlandı. Daha sonra Samanyolu'nda televizyon ekranlarında tekrarlanan Ekip 1 dizisinde başrol oynadı. Ekip 1 Akif karakterine hayat verdi ve ardından çeşitli nedenlerle diziden ayrıldı.

ORHAN BIYIKLI EVLİ Mİ?

Evet evli ve bir kızı var.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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