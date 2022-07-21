Orhan Boran kimdir? Türkiye'de ilk Stand-up gösterisini yapan Ayaklı Gırgır lakaplı Orhan Bolat'ın hayatı...

Orhan Boran kimdir? Nerelidir? Evli mi? Kaç yaşında? Radyo başındaki dinleyicileri gülme krizine sokan Orhan Bolat yaşamı boyunca neler yaptı? Orhan Boran'ın hayatı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde! Orhan Boranı televizyon yokken radyo da sesiyle tanıyoruz. Türkçesiyle, diksiyonu, sıcak ses tonu ile kalplere kazınmış bir isim. Orhan Bolat radyolarda hayali tiplemeler ile karşımıza çıktı. Yuki tiplemesi ile akıllara kazınan Orhan Boran hayatı boyunca bir çok meslek yapmıştır. Orhan Boran Kimdir? 1928 yılında dünyaya gelen sunucu Orhan Boran İstanbul doğumludur. 1960'da gece kulüplerinde sahne almıştır. Sahnede mizah yaparak ilk stand up yapan sunucu olmuştur. Hikmet Boran'ın çocuğudur. Hikmet Boran ise Mustafa Kemal zamanında askeri doktordur. Liseyi yatılı olarak Galatasaray Lisesinde okumuştur. Okurken bir tiyatroya seçilmiştir. 1944 yılında babası vefat eden Boran, o dönemlerde liseyi bitirip üniversite okumak istemiştir. Fakat maddi gücü yetersiz olan Boran iş aramaya başlamıştır. Lise yıllarında Necdet Mahfi Aval ile tanışan Boran, bu defa Necdet beyin arkadaşı ile tanıştığı İstanbul Şehir Tiyatrosunda işe başlamıştır. Toplamda 17 karakteri canlandırmıştır. Fransız birçok kişiye tercümede yardımcı olan Boran, daha sonra teklif alıp Paris te bir tiyatroda staj yapmaya başlamıştır. Tiyatronun onun için uygun olmadığını düşünüp başka seçeneklere yönelmiştir. Biz Orhan Boran'ı radyodan tanıyoruz. Kendisi de radyocu olmak istemiştir. Üniversiteyi yarıda bırakan Boran, Ekrem Reşit Bey'in asistanlığı görevini almıştır. Ek iş arayışına giren Boran, Elmadağ'da gece kulübünde çalışmaya başlamıştır. Fakat bunu radyo hoş görmemiş ve radyoculuktan ayrılmıştır. Daha sonra sahne aldığı dönemlerde mizah anlayışı çok sevildiği için birçok yerden teklif almıştır. Stand-up geleneğini ülkenize getiren Boran, Ayaklı Gırgır ününü almıştır. Bilgi yarışması da sunmuştur. BBC'nin sınavına girip birinci olmuştur. Bu sebeple Londra ya girip muhabirlik görevine başlamıştır. Muhabirlikte oldukça büyük başarılara imza atmıştır. Arkadaşı Şakir Eczacıbaşı'nın çağırması nedeni ile Türkiye'ye gelmiştir. Bilgi yarışmalarına devam eden Boran YUKİ ismini ülkemize duyurmuş ve çok sevilmiştir. Bilgi yarışmaşı 11 sorudan oluşmaktadır. Türkiye'de bir çok yerde görev olan Boran TRT ekranlarında da oldukça yıldızı parladı. Reklam filmleri, müzikaller, tiyatrolar, yazarlık gibi bir çok alanda kendini geliştirme fırsatı buldu. Milliyet ve Hürriyet gazetesinde de çalışmıştır. 2002 yılında hastalığa yakalandı. İki kere ameliyat masasına yattı. Kolan Kanseri olan Boran; "Hayatımın son yıllarını saçlarım dökülmüş olarak geçirmek istemiyorum. Öleceksem insan gibi bu halimle öleyim. Şu dünyayı sefil halde terk etmek istemiyorum. Hayranlarım beni hep bu halimle hatırlayacak, saçları dökülmüş olarak değil!" diyerek kemoterapiyi reddetti. 10 Haziranda 2005 Orhan Boran Show adıyla İstanbul da düzenlenen sahnede sahne hayatına veda eden Boran, 2012 Mayıs ayında vefat etti. Cenazesi ile Zincirli kuyu mezarlığında oldu. Hayali tiplemeleri Yuki İngiltere'de çalıştığı dönemde kasetteki arıza nedeni ile seslerin ince ve hızlı olması İngilizleri kahkahaya boğmuştu. Boran da Türkçe bilmeyenler bu kadar gülüyorsa Türkiye de ne kadar kahkaha kopardı diye düşündü. Daha sonra Türkiye'de Yuki karakteri ile radyolarda yerini aldı. Yukiyi ise şöyle tanımladı; Bu sesi çıkaran mahluk, ne çocuk, ne büyük, ne insandı. Orhan Boran'ın tanıttığı şekliyle; Brezilya ormanlarında yaşayan, nesli tükenmiş bir aileden, tavşan kulaklı, sincap kuyruklu, kazma dişli, zeki bir yaratıktı. Gündemi konu alan Boran komik bir mizahlar anlatırdı. Böylece dinleyiciler kahkaha atardı. Şu bizim kayınbirader Yuki den tek farkı karşısında bir varlık yoktu. Hayali olarak kayınbirader vardı. Onunla sohbet eden bir tiplemeydi. Sohbet Şu bizim kayınbirader dün bana dedi ki cümlesi ile başlardı. İnsanları radyo başında kahkahaya boğardı. Kitapları Leyleğin Ömrü (Anı) Filmleri 1946 - Domaniç Yolcusu / Unutulan Sır1949 Kanlı Döşek1952 - Yıldırım Beyazıt ve Timurlenk1952 - Söz Müdafaanındır1953 - Kaldırım Çiçeği1953 - Balıkçı Güzeli / 1002. Gece1960 - İçimizden Biri / Ölüm Çemberi