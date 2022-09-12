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12 Eylül 2022 - 14:36

Orhan Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'

Bu yıl 21. kez düzenlenecek Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, Bosphorus Cup'ın Türkiye'nin uluslararası sahnedeki markası olduğunu izah etti.

SPOR
12 Eylül 2022 - 14:36
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Orhan Gorbon: 'Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır'


Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarında bir tanesi olan Bosphorus Cup, 22-25 Eylül tarihlerinde 21. kez İstanbul'da düzenlenecek. Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından bir tanesi olan Bosphorus Cup öncesi kurucu Orhan Gorbon, konuyla ilgili bilgi verdi. Organizasyonu 21. kez 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlediklerini belirten Gorbon, Bosphorus Cup'ın ‘Türkiye'nin markası' olduğunu belirtti.



"Dünyanın takip ettiği yelken yarışı"

‘Türkiye'nin ülke dışına ihraç ettiği spor markası Bosphorus Cup'ı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Orhan Gorbon, "Bosphorus Cup markamıza çok değer veriyoruz. Bosphorus Cup'ı bugün bulunduğu noktaya getirebilmek için çok emek verdik ve bunu başardık. Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. 'Türkiye'nin spor neden bir markası yok?' diyenlere yelkende bir marka verdik. Bu konuda büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Etkinlik ihraç ediyoruz"

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